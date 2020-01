Fred Testot : que devient l'ex-acolyte d'Omar Sy ?

En juin 2018, Fred Testot s'était confié à Nikos Aliagas dans "50 minutes Inside" sur TF1. Il avait évoqué cinq moments qui ont marqué sa vie. Un entretien au cours duquel il était revenu sur son ex-collaboration avec Omar Sy, notamment dans "Le SAV des émissions", séquence culte du "Grand Journal". "On a été un peu élevé ensemble. On a des trajets de vie avec des gens... J'ai eu beaucoup de chance. Quand on était en train d'enregistrer ça, pour nous, c'était comme si on était filmé chez nous, dans le garage. C'est la récréation", disait-il. Et de poursuivre : "Ça a tout changé. On a commencé à faire des choses au cinéma (...) Ça a ouvert vraiment des portes".

Déjà des projets en 2020

En 2012, Fred Testot a joué sous la direction d'Alain Chabat dans le film "Sur la piste du Marsupilami". Il a ensuite enchaîné les tournages, aussi bien au cinéma que sur le petit écran. Après avoir donné la réplique, entre autres, à Gérard Lanvin dans la comédie "Bon rétablissement" (2014), l'acteur a obtenu un rôle en 2019 dans la mini-série "Le temps est assassin" aux côtés de Jenifer Bartoli et Mathilde Seigner. Quelques années auparavant, il s'était engagé contre les violences faites aux femmes à la suite de sa participation au téléfilm "L'Emprise", dans lequel il a incarné Marcello, un mari violent.

Le 6 janvier prochain, ses fans le retrouveront sur TF1 dans la saison 4 de "Sam", mais aussi sur France 2 le 8 janvier dans "Faites des gosses", une série de Philippe Lefebvre. Il sera aussi à l'affiche du film "Lucky" d'Olivier Van Hoofstadt. Dans une interview à coulisses.tv accordée en décembre dernier, Fred Testot en a dit plus sur son actualité. "Mon spectacle 'Presque seul' vient de sortir sur plusieurs plateformes dont MYTF1VOD. C'est un projet qui me tient à coeur car je l'ai joué pendant deux ans", a-t-il confié.

Par Clara P