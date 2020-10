Freddie Highmore (Good Doctor) : cette célèbre actrice avec qui il a été en couple

Ce mardi 13 octobre 2020, la chaîne TF1 diffuse de nouveaux épisodes de la série médicale "Good Doctor". Dans une récente interview accordée à Télé 7 Jours, l'acteur principal, Freddie Highmore, s"est confié sur sa préparation au rôle de Shaun Murphy, le prodigieux médecin atteint du syndrome d'Asperger. "Je me suis senti investi d'une énorme responsabilité. Je voulais que Shaun soit aussi authentique que possible. En même temps, il ne peut pas être représentatif de toutes les personnes qui sont autistes. Ce n'est pas un symbole et dans la série nous racontons une histoire... Son histoire" expliquait-il.

Dans les colonnes du Parisien, l'acteur anglais de 28 ans a également expliqué pourquoi ce rôle lui tient vraiment à coeur. L'acteur britannique a ensuite expliqué pourquoi le fait d'incarner Shaun Murphy lui tient vraiment à coeur : "Car il a ouvert l'esprit de beaucoup qui avaient peut-être une idée un peu floue par rapport à l'autisme. La série génère des conversations et c'est formidable. Mais attention, Shaun ne représente pas non plus tous les autistes, car un large éventail d'individus et de personnalités traversent cela et il faut respecter chacun d'eux" a-t-il affirmé.

Freddie Highmore en couple avec une star d'Hollywood

Si Freddie Highmore est proche de Daniel Radcliffe (Harry Potter) depuis l'enfance, il a également autrefois été en couple avec une célèbre actrice ! Celui qui a brillé dans "Charlie et la Chocolaterie" a en effet roucoulé avec... Dakota Fanning ! Si l'actrice a 26 ans aujourd'hui, c'est quand elle avait 15 ans qu'elle est tombée sous le charme de Freddie Highmore qui avait alors 17 ans. Les deux adolescents ont été en couple durant quelques mois avant de rester amis.









Par E.S.