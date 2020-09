Freddie Highmore : Pourquoi son rôle dans Good Doctor lui tient très à coeur

Depuis quelques semaines, TF1 diffuse la suite de la saison 3 de la série "Good Doctor". Ce mardi 29 septembre 2020, les fans vont donc découvrir la suite des aventures de Shaun Murphy, un prodige de la médecine atteint du syndrome d'Asperger. Rapidement devenue culte aux Etats-Unis, la série connaît aussi un grand succès en France... notamment grâce à la prestation de l'acteur Freddie Highmore.

Questionné par nos confrères du Parisien à l'occasion de la sortie de la saison 3, l'acteur de 28 ans a fait part de sa joie face à l'engouement planétaire : " Que tant de gens puissent à travers le monde apprécier et se reconnaître dans cette équipe médicale et en Shaun est formidable. Et de notre côté, chaque nouvel épisode doit être d'égale qualité ou mieux !" a lancé celui qui est lié depuis l'enfance à Daniel Radcliffe.

Un rôle important pour Freddie Highmore

L'acteur britannique a ensuite expliqué pourquoi le fait d'incarner Shaun Murphy lui tient vraiment à coeur : "Car il a ouvert l'esprit de beaucoup qui avaient peut-être une idée un peu floue par rapport à l'autisme. La série génère des conversations et c'est formidable. Mais attention, Shaun ne représente pas non plus tous les autistes, car un large éventail d'individus et de personnalités traversent cela et il faut respecter chacun d'eux" a-t-il affirmé.



Et quant à ceux qui critiquent le côté "mélodramatique" de la série, voilà ce que le héros du film "Charlie et la chocolaterie" répond : "Je ne pense pas que la notion de mélodrame soit quelque chose de négatif ! Bien sûr que la série s'appuie sur une fibre émotionnelle, notamment parce que l'action se passe dans un hôpital. Mais je trouve aussi que la complexité des personnages et des situations apporte une authenticité qui ne peut être réduite à une simplicité de sentiments sans conséquences".

Par E.S.