Frédéric Bouraly (Scènes de ménages) : hospitalisé après un accident domestique

Belle frayeur pour Frédéric Bouraly, l'acteur incontournable de "Scènes de ménages". Il vient de poster une nouvelle photo sur son compte Twitter de sa main, bandée, devant l'hôpital Saint-Louis. Afin de rassurer ses fans, l'acteur a expliqué en commentaire l'origine de sa blessure. Plus de peur que de mal, mais cela aurait pu être beaucoup plus grave. En effet, Frédéric Bouraly qui a récemment chanté pour le personnel hospitalier durant le covid, a été victime d'un accident domestique. "Quand on veut vérifier si le fer à repasser est bien refroidi, on ne pose pas sa main bien à plat dessus ! Surtout s'il est chaud bouillant ! Encore un accident domestique à la con… J'en mets ma main au feu !". D'habitude discret sur sa vie privée, Frédéric Bouraly a sans aucun doute voulu faire passer un message de prévention.

un soutien inconditionnel

Blessé, il a sans aucun doute pu compter sur le soutien de sa femme, Céline Dulac dont il est follement amoureux. Il y a quelques mois, Frédéric Bouraly qui a souvent eu honte de gagner de l'argent, était invité sur le plateau de Je t'aime, etc. diffusé sur France 2. Il s'est confié avec beaucoup de pudeur sur sa rencontre avec celle qui partage sa vie depuis trente-cinq ans maintenant. C'est sur un plateau de tournage que les deux amoureux se sont rencontrés : "J'étais en slip, elle est costumière. Il a fallu que je fasse du chemin derrière", confie-t-il, amusé. "Je me suis dit que c'était elle. Je l'ai ressenti. (...) Au moment où je l'ai vue, je ne pensais qu'à elle". Fou amoureux, le couple s'est marié il y a cinq ans maintenant : "Ce qui était génial, c'était de se marier avec ses enfants. C'est fort... L'avantage de se marier quand on n'est pas jeune, c'est qu'on sait ce que ça représente. Il y avait les amis, les enfants, c'était chargé en émotion. En plus, c'est un ami, qui est maire à Tourtour (région du Var, ndlr) qui nous a mariés".

Quand on veut vérifier si le fer à repasser est bien refroidi, on ne pose pas sa main bien à plat dessus ! Surtout s'il est chaud bouillant ! Encore un accident domestique à la con... J'en met ma main au feu ! pic.twitter.com/vggAiWFk8V — Frédéric Bouraly (@fredericbouraly) September 12, 2020

Par J.F.