Frédéric Lopez de retour sur France 2 avec un nouveau programme ?

Après avoir présenté l'émission "Rendez-vous en terre inconnue" sur France 2 pendant 14 ans, Frédéric Lopez a pris la décision de s'éloigner de la télévision. Sur le plateau de C à Vous en novembre dernier, l'animateur a expliqué sa décision : "Plus tu montes en haut du cocotier, plus ton c** est exposé. J'ai eu des ennemis que je ne connaissais pas, les gens se mettent à écrire des trucs super pas cools sur vous, d'ailleurs j'ai mis des années à comprendre que 100% des gens qui avaient écrit un truc pas cool sur moi, c'est des gens que je n'avais jamais rencontrés. À un moment donné, quand vous êtes sensible aux autres, que vous voulez qu'ils se sentent bien, vous avez envie de satisfaire tout le monde, sauf que c'est impossible, dans une journée de 24 heures, vous ne pouvez pas dîner avec tous ceux qui voudraient". Mais alors qu'il vient de passer un diplôme à l'université de Strasbourg, Frédéric Lopez pourrait bien revenir à la télévision prochainement.

Un documentaire hors-norme pour Frédéric Lopez

Selon nos confrères de Télé Loisirs, Frédéric Lopez aurait produit et participé à un documentaire hors normes tourné en septembre 2019 en Corse. Cette production assez insolite est destinée à un prime time sur France 2 et aurait pour titre "Comme les autres", référence à l'association co-fondée par Michaël Jeremiasz, tennisman quadruple médaillé aux jeux Paralympiques. Avec son association, le sportif organise des séjours sportifs où se mêlent valides et accidentés. Selon Télé Loisirs, le documentaire caritatif reprendrait cette formule puisqu'une dizaine de personnes, valides et handicapées, participeraient pendant plusieurs jours à des activités telles que le kayak, la rando quad, la plongée sous-marine. En plus de Frédéric Lopez, d'autres personnalités connues pourraient faire partie du casting. Reste à attendre une réaction de la part de Frédéric Lopez.

