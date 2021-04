Frédéric Taddeï : ces ennemis en télévision qui l'ont attaqué de façon "ignoble" (Exclu vidéo)

Du lundi au vendredi, Jordan de Luxe présente "L'instant de Luxe", l'émission qu'il anime sur Non Stop People et dans laquelle il reçoit une personnalité pour parler avec elle de son actualité. Ainsi, lundi 19 avril 2021, le présentateur a échangé avec Steevy Boulay ancien candidat de "Loft Story" en 2001. Lors de cet entretien, ce dernier a évoqué différents sujets, notamment la mort de son papa.

"Sa mort a été un choc. Il était chercheur d'or en Amazonie (...) J'essaie de trouver une raison à ce départ rapide... Je pense qu'il a dû ne pas faire les choses correctement, il a peut-être dû utiliser du mercure pour trouver de l'or par exemple, fumer après. Il a très vite eu un cancer de la langue, de la bouche et il est parti très, très vite. J'étais en état de choc", a-t-il dit.

"Ils m'ont fait des trucs dégueulasses"

Ce mardi 20 avril 2021, Jordan de Luxe a reçu Frédéric Taddeï dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Le journaliste de 60 ans a animé les débats sur France 3, puis France 2 dans "Ce soir (ou jamais !)" de 2006 à 2016 avant d'être écarté de France Télévisions. Face au présentateur, il s'est confié sur ces ennemis qu'il a depuis dans la profession.

"Au début, je n'en avais pas du tout. Je trouvais ça louche (...) Maintenant, j'ai une dizaine d'ennemis à la télévision, et ils le savent. Mais ce serait trop d'honneur de les citer", a-t-il dit. Et de poursuivre : "Ils m'ont fait des trucs ignobles, des trucs dégueulasses. On vous fait passer pour le contraire de ce que vous êtes. Quand vous faites un métier comme celui-là, si vous n'avez pas d'ennemis au bout de plus de 20 ans de carrière, c'est que personne ne s'est aperçu que vous étiez là. Moi, ils s'en sont aperçus". Il est revenu ensuite sur le différend qu'il avait eu avec Patrick Cohen sur le plateau de "C à Vous" en 2013. "Patrick Cohen, il l'a fait devant moi. On a pu en discuter, donc c'est resté célèbre... Mais il y a tous ceux qui l'ont fait derrière mon dos, quand je n'étais pas là. Mais, ne vous inquiétez pas ! J'ai les noms dans mon portefeuille", a-t-il conclu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV