Frédérique Bel "fragile" : pourquoi elle a accepté de jouer dans "H24"

Les séries médicales ont le vent en poupe sur TF1. Après "Grey’s Anatomy", "Good Doctor" et "New Amsterdam", TF1 propose un programme sur l’univers hospitalier, mais cette fois-ci 100% français. L’histoire suit le quotidien de quatre infirmières dévouées, jonglant entre leur vie professionnelle et personnelle. La série réunit un casting de choix : Anne Parillaud interprète Gabrielle, Frédérique Bel joue Florence, Barbara Cabrita est Sofia et Florence Coste prête ses traits à Tiphaine. Frédérique Bel joue notamment une infirmière qui se drogue pour tenir le coup. Dans les colonnes de Télé Loisirs le 10 février dernier, l’actrice a expliqué pourquoi elle avait accepté ce rôle difficile. "C’était pour moi l’occasion de jouer un rôle dramatique. Jusque-là, je n’avais jamais eu la chance de montrer ma fragilité. C’est la première fois que je laisse la caméra rentrer si près de mon âme. J’ai avalé Florence et elle m’a avalé. On a fusionné. Florence, c’est moi si j’avais été infirmière. Je me suis prise au jeu. Trop sans doute", déclare la comédienne.

La comédienne s’est servie de ses drames familiaux

"J’ai mis dans ce personnage mes propres angoisses, mes drames familiaux. Au départ, j’avais peut de ne pas pouvoir pleurer. Pour faire venir l’émotion, j’ai pensé à mon père, qui a récemment eu des soucis de santé. Quand j’ouvrais une porte d’hôpital, j’imaginais qu’il était derrière. Je me suis autorisée à toucher le fond pendant quatre mois", indique l’actrice dans Télé Loisirs, bouleversée par son rôle. À noter que les acteurs ont suivi des professionnels de santé durant leur préparation pour leurs rôles respectifs. Ce lundi 17 février, marque la troisième et dernière soirée consacrée à la saison une de "H24". Reste à savoir si une saison deux est prévue. Pas sûr au vu des audiences de la série…

Par Ambre L