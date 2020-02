Frédérique Bel : pourquoi Facebook l’a censurée pour une photo pro-avortement

Dans une interview exclusive accordée à Ouest-France, Frédérique Bel s'est confiée sur son retour à la télévision dans la série "H24" diffusée sur TF1 ce lundi soir. "C'est pour moi un bonheur de parler de cette série. Parce que le concept est génial et que j'y partage l'affiche avec des gens épatants. Parce que c'est la première fois qu'on me fait confiance pour joueur un rôle dramatique, que moi-même je ne savais pas si j'en étais capable, et que cela m'a permis d'aller chercher des choses en moi, dont je n'avais même pas idée jusque-là", a-t-elle confié.

Dans cette série tirée d'un format qui cartonne en Finlande, Frédérique Bel incarne Florence, l'une des quatre infirmières du service des urgences chirurgicales de l'hôpital Flemming. Elle donne la réplique, entre autres, à Anne Parillaud, qui joue Gabrielle. Nos confrères ont voulu en savoir plus sur son personnage, Florence. "Je me suis dit que, quatre mois de tournage, ce serait trop long pour composer un personnage qui ne serait pas moi. J'y suis donc allée avec mes tripes, alors même que j'ai peur des piqûres et que je déteste les hôpitaux. Et Florence m'a complètement avalée. Je suis devenue cette infirmière, tellement sensible, tellement dans l'empathie et, quelque part, tellement seule, qu'elle n'en peut plus".

Une photo un peu trop osée ?

En attendant de la revoir à la télévision, Frédérique Bel avait fait la Une des réseaux sociaux en 2017. En effet, l'actrice de 44 ans avait posté une photo anti-avortement sur Facebook à la suite des manifestations anti-IGV qui s'étaient tenues à Paris en janvier de la même année. Le cliché représentait un buste de femme nue, avec une bouche à la place du sexe.

"J'emmerde (toujours) ceux qui veulent m'empêcher de disposer de mon corps", postait-elle en légende. La publication avait ensuite été supprimée et son compte Facebook bloqué. Malgré cette "censure", Frédérique Bel a pu faire son retour sur Facebook, comme l'atteste sa page officielle.

