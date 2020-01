Friends : Courteney Cox dévoile une photo des coulisses du dernier épisode tourné en 2004

Il y a quelques jours, Jennifer Aniston faisait sensation. Après des années d'hésitation et d'hostilité, la star américaine faisant enfin son entrée – très retentissante – sur le célèbre réseau social Instagram ! En l'espace de quelques petites heures, des millions de fans se sont abonnés à son compte officiel, devenant ainsi l'une des pages les plus suivies sur Instagram. Et pour baptiser son compte comme il se doit, Jennifer Aniston avait choisi de poster un cliché liké plus de 15 millions de fois ! Sur ce selfie, l'ex de Brad Pitt apparait en premier plan, devant ses amis de la série mythique "Friends", Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer. Une réunion qui survient des années après le dernier épisode de la série mythique, et qui a éblouit les fans. Et ça, Jennifer Aniston l'a bien compris. Depuis, l'actrice n'a pas hésité à récidiver ! Le dimanche 12 janvier dernier, elle a posté deux nouveaux clichés sur lesquels elle enlace tendrement ses deux amies de longue date, Courteney Cox et Lisa Kudrow, alias Monica Geller et Phoebe Buffay dans la célébrissime série "Friends". Là encore, la Toile s'est embrasée !

Un cliché vintage

Face au succès de ces clichés façon "réunion d'anciens élèves", Courteney Cox a elle aussi pris part à ces instants nostalgie. Vendredi 24 janvier, l'inoubliable interprète de Monica Geller a ainsi posté un cliché inédit sur Instagram. Sur cette photo qui a été prise lors du tournage du dernier épisode de la fiction américaine, on peut voir le casting entier réuni autour d'une table. Ce moment immortalisé a été capturé le 23 janvier 2004, dans les coulisses du tournage de l'épisode "The last one", dans lequel les personnages de Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer et Matt LeBlanc se disent au revoir. Là encore, ce souvenir posté sur Instagram a ému les fans du monde entier. Dans la barre de commentaires, Jennifer Aniston a d'ailleurs fait part de son émotion en postant des émojis en pleine crise de pleurs.

Par Sarah M