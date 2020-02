Friends de retour : Courteney Cox en dit plus sur ce nouvel épisode

Les fans n'y croyaient plus. Seize ans après la diffusion du dernier épisode de "Friends", le casting se retrouve pour une émission spéciale, diffusée sur HBO Max lors de son lancement aux Etats-Unis en mai prochain. Si la créatrice de la série culte des années 90 et certains des acteurs se sont toujours opposés à tourner la suite des aventures de Rachel, Monica, Ross, Joe et Phoebe, la joyeuse bande se retrouvera pour revenir sur le succès du programme.

La plateforme de streaming a précisé qu'il s'agissait d'un projet non-scénarisé et une "célébration de cette série adorée". Les fans devraient ainsi pouvoir se replonger "à une époque où les amis - et les téléspectateurs - se rassemblaient en temps réel". "Nous pensons que cet épisode spécial fera revivre cet esprit", a indiqué Kevin Reilly, dans un communiqué un responsable de HBO Max.

"Ça va être fantastique"

Invitée dans la websérie "Hiking with Kevin", Courteney Cox s'est confiée avec enthousiasme sur ce rendez-vous. "Ce qui est excitant, c'est que nous allons tous nous réunir pour la première fois dans une salle, pour parler de la série. Je suis tellement impatiente. Nous n'avons jamais vraiment fait ça, resté là à discuter de cette expérience incroyable que nous avons vécue. Ça va être fantastique".

Elle ajoute : "On l'a fait récemment, et ça nous a pris une éternité à organiser, peut-être 15 ans, pour enfin se retrouver pour dîner. On ne se retrouve jamais, ça n'arrive vraiment pas souvent, genre deux fois depuis la fin de la série. Et c'était si drôle. On a tellement ri. [On s'est retrouvés] une fois chez moi, une fois chez Jennifer [Aniston]".

Par C.F.