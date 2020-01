Friends : Jennifer Aniston, Courteney Cox et Lisa Kudrow réunies, les clichés font le buzz

Elle avait résisté jusqu'alors au chant des sirènes d'Instagram, mais Jennifer Aniston a finalement cédé. Il y a quelques mois, la star américaine faisait sensation en ouvrant son tout premier compte officiel sur le célèbre réseau social. En l'espace de quelques heures, des millions de fans se sont rués dans la barre d'abonnements. Du jamais vu dans l'histoire d'Instagram ! Depuis, les fans de Jennifer Aniston ne boudent pas leur plaisir. Et pour cause : depuis son arrivée sur le réseau social, l'ex de Brad Pitt publie régulièrement des clichés de son quotidien, mais aussi de sa jeunesse. Le tout premier avait littéralement "cassé Internet". Le 15 octobre dernier, Jennifer Aniston se lançait dans le grand bain en postant une photo de ses retrouvailles avec les acteurs de la mythique série "Friends", des années plus tard. Jennifer Aniston y figure au premier plan, devant Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer. Un cliché qui totalise aujourd'hui plus de 15 millions de likes !

Jennifer Aniston embrase Instagram

Et Jennifer Aniston ne s'est pas arrêtée là ! Visiblement accro au réseau social (le comble !), l'actrice américaine continue de faire le bonheur de ses fans nostalgiques. Ainsi, dimanche 12 janvier, elle a posté deux nouveaux clichés sur lesquels elle enlace tendrement ses deux amies de longue date, Courteney Cox et Lisa Kudrow, alias Monica Geller et Phoebe Buffay dans la célébrissime série "Friends". Il n'en fallait pas plus pour que la Toile s'embrase. Sur le compte Instagram de Jennifer Aniston, les photos ont été likées plus de 8 millions de fois, et commentées en masse par les fans de la fiction. De quoi leur donner encore plus envie de voir un jour le fameux casting de "Friends" se reformer sur le petit ou grand écran. Pour l'instant, c'est sur Instagram que ça se passe !

Par Sarah M