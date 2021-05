Friends : la date et le premier teaser de l'épisode spécial dévoilés !

Le 22 février 2020, le compte officiel de HBO Max annonçait une nouvelle sur son compte Instagram qui a ému plus d'une personne. En effet, la chaîne dévoilait que quinze ans après l'arrêt de la série Friends, Rachel, Monica, Ross, Phoebe, Joey et Chandler allaient se retrouver pour un épisode spécial : "Après 15 ans, neuf mois et les innombrables demandes à travers le monde, nous avons l'information exclusive que vous attendiez : le casting de Friends se réunira exclusivement pour une spéciale sur HBO Max".

Une nouvelle qu'avaient rapidement confirmée les principaux intéressés. Courteney Cox qui incarne Monica, s'était confiée sur ce nouveau projet dans la websérie "Hiking with Kevin" quelques jours après l'annonce.

"Je ne peux penser à rien d'autre"

Après plusieurs reports dus à la crise sanitaire de la Covid-19, la date vient enfin d'être dévoilée. Sur leur compte Instagram tous les acteurs de la série ont posté un court tease afin d'annoncer que l'épisode spécial serait disponible sur HBO Max le 27 mai prochain ! Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe chez les fans qui n'en reviennent toujours pas. Sur les réseaux sociaux, cette dernière a évidemment été très commentée: "Je ne peux penser à rien d'autre", "Je ne peux plus respirer", "Oh mon Dieu, je compte les secondes !", "Si émue", "Je ne peux plus attendre", "Je suis en larmes", "J'ai des frissons", "Celui où nous sommes en larmes", "Je ne peux pas retenir mes pleurs", "Je suis si excitée", "Merci", "Un temps où il fait bon vivre", "Ne pas pleurer, ne pas pleurer" a-t-on pu lire en commentaire sous la publication de Jennifer Aniston.

Par J.F.