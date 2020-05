Friends : Lisa Kudrow défend la série et estime qu’elle serait différente de nos jours

Qui se souvient de la loufoque et attachante Phoebe ? Ce personnage de Friends à la fois décalé et iconique est interprété par l’actrice Lisa Kudrow. Dimanche 17 mai, elle s’est exprimée au Times et défend la série. Friends subit quelques critiques en raison de son casting entièrement blanc porté par Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer. Lisa Kudrow prend alors la défense du programme et répond qu’il aurait été différent s’il avait été tourné de nos jours, "Il est certain qu’il n’y aura pas un casting entièrement blanc". Mais l’actrice estime que la série "devrait être considérée comme une sorte de capsule temporelle, et non jugée pour ce qui a été mal fait". Selon elle, Friends était en avance sur son temps.

Une série progressiste

Elle évoque alors le personnage de Ross qui élève un enfant avec son ancienne femme devenue homosexuelle. Puis son propre personnage qui a été mère porteuse. "C’était, à l’époque, progressiste" estime l’actrice. L’acteur David Schwimmer qui incarne Ross reconnaissait en janvier dernier au Guardian être "conscient du manque de diversité" dans la série et s’être battu "pendant des années pour que Ross rencontre des copines non blanches". Cependant, il estime que Friends "a été révolutionnaire en son temps". Les comédiens de la série devaient se retrouver dans un épisode spécial plus de 20 ans après le début du programme qui a touché de nombreuses générations. Le tournage de ce numéro a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus.

Par Valentine V.