Friends : Lisa Kudrow en dit plus sur l’épisode spécial

Tout a commencé à New-York, dans les années 1990. Deux amis, Martha Kauffman et David Crane, créent la série "Friends". Dès la première diffusion, la série fait un carton. Des millions de fans à travers le monde se passionnent pour les histoires de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Ross. Mais après 10 saisons et 236 épisodes, la série s’arrête en 2004. Martha Kauffman, l’une des créatrices, avait assuré que "Friends" n’aurait jamais de suite. "Une série a une durée de vie. Et lorsqu’elle est dépassée, cela ne sert à rien de continuer uniquement parce que le public est nostalgique des personnages. Regardez les vieux épisodes, je ne vois pas comment on peut arriver à faire mieux. Je ne sais pas comment on pourrait arriver à un résultat satisfaisant", avait-elle dit. Un déchirement pour les fans. Mais ces derniers ont eu la bonne surprise de découvrir qu’un épisode spécial était en cours de préparation.

"Nous allons donc définitivement le faire"

L’information a été soufflée par les acteurs de "Friends" en février 2020. Le tournage était prévu pour mars 2020 mais la pandémie mondiale a retardé le projet. Fort heureusement, l’épisode spécial n’a pas été annulé. C’est donc une question de temps avant de découvrir les retrouvailles tant attendues de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Ross. Invitée du podcast "Literally !", Lisa Kudrow a donné de précieux détails sur l’épisode spécial de "Friends". "Nous avons déjà tourné un paquet de choses. J'ai déjà filmé quelques petites choses, nous allons donc définitivement le faire", a assuré l’interprète de Phoebe avant de donner plus de détails : "Ce n'est pas un reboot de la série. Ce n'est pas scénarisé, nous ne faisons pas le portrait de nos personnages. C'est nous qui nous réunissons, ce qui n'arrive pas souvent et ne s'est jamais produit devant d'autres personnes depuis 2004, date à laquelle nous avons arrêté. (…) Je pense que ce sera génial !".

Par Matilde A.