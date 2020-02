Gabriel Matzneff jugé pour apologie de viol aggravé : la date de son procès dévoilée

Rattrapé par la justice. Et par son passé. L’écrivain Gabriel Matzneff qui n’a jamais caché ses relations amoureuses et sexuelles avec des mineurs devra répondre de – certains – de ses actes au tribunal. L’écrivain âgé de 83 ans était cité à comparaître mercredi 12 février à Paris devant la 17e chambre, spécialisée dans les affaires de presse et de liberté d’expression. L’auteur star des années 70 et 80 est attaqué par L’Ange Bleu, association nationale de prévention et de lutte contre la pédophilie. Celle-ci accuse l’auteur de "La prunelle de mes yeux" du délit d’apologie de crime (le viol sur mineur de 15 ans en l’occurrence). Comme l’indique Le Parisien, "le fond de l’affaire n’a pas été abordé mercredi. Il s’agissait d’une simple audience relais à l’issue de laquelle la date du procès a été fixée".

L’écrivain pédophilie se cache en Italie en attendant

Et Gabriel Matzneff devra répondre de ses actes devant la justice le 28 septembre 2021. "Grandeur et misère de la justice… Il n’y avait pas de date moins lointaine", s’est désolé maître Méhana Mouhou, avocat de l’Ange Bleu auprès du Parisien. Depuis le début de l’affaire – à savoir la publication du livre de Vanessa Springora "Le Consentement" - Gabriel Matzneff fait profil bas. Lâché par les personnalités politiques, artistiques et médiatiques qui le soutenaient, l’homme de lettres s’est réfugié en Italie. Un journaliste de New York Times l’a retrouvé et l’a interviewé. Face à toute cette histoire, l’octogénaire - ouvertement pédophile - a confié n’arriver "ni à dormir ni à écrire", se sentant comme "un mort-vivant, un mort marchant, marchant le long du front de mer". L’écrivain dit se sentir "très, très seul". Reste à savoir s’il sortira de sa cachette pour assister à son procès…

Par Ambre L