Gabrielle Union (Los Angeles Bad Girls) victime d'un viol : ce drame qui la pousse à s'engager

Ce mardi 17 décembre, TF1 diffuse un nouvel épisode de "Los Angeles Bad Girls". Une série policière dans laquelle les téléspectateurs ont droit à un duo de femmes choc : Jessica Alba et Gabrielle Union. Et lorsque cette dernière ne donne pas vie au personnage de Sydney Burnett, elle ne manque jamais une occasion pour s'exprimer au sujet des droits des femmes. En effet, loin des plateaux de tournage, Gabrielle Union est une féministe qui s'assume, militante pour les droits de toutes les femmes. Cet engagement est toutefois né d'une profonde blessure.

À l'âge de 19 ans, la comédienne a été victime d'un viol. Au moment des faits, elle travaillait dans un magasin de chaussures à temps partiel. Son agresseur l'avait attaquée sous la menace d'une arme à feu.

"Le viol est une blessure longue à guérir"

Lors de l'émergence du mouvement #MeToo, elle avait décidé de soutenir publiquement les victimes de violences sexuelles qui sortaient du silence sur la Toile. "Quand j'ai réalisé littéralement que des centaines de milliers de personnes, hommes et femmes, [parlaient] de faire partie de ce club malheureux ... ça vous déchire le cœur", disait-elle sur l'antenne de ABC News en 2017.

Ce traumatisme et ses conséquences sur sa santé mentale, Gabrielle Union les avait évoqués dans une longue tribune dévoilée dans les colonnes du Los Angeles Times, en 2016. À l'époque, l'actrice était à l'affiche du film "The Birth of a Nation" au côté de Nate Parker. Ce dernier avait été accusé de viol. "Le viol est une blessure longue à guérir. Et pour certains d'entre nous, ça ne s'arrête jamais. Le syndrome de stress post-traumatique est bien réel et s'attaque à la santé mentale de beaucoup d'entre nous qui avons survécu à des violences sexuelles", écrivait l'actrice de 47 ans dans sa tribune. Et d'ajouter : "Je ne peux pas prendre ces allégations à la légère". Soucieuse de transmettre de bonnes valeurs à ses enfants, et notamment à ses fils qu'elle élève avec son époux Dwayne Wade, Gabrielle Union fait un effort pour leur expliquer ce qu'est "le consentement mutuel".

