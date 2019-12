Gad Elmaleh accusé de plagiat : "touché", il s'en prend à nouveau à CopyComic

Le monde du stand-up a été scindé en deux. En janvier dernier, CopyComic avait Gad Elmaleh en ligne de mire. Dans une nouvelle vidéo publiée sur YouTube, celui qui se fait appeler Ben par ses admirateurs accusait l'humoriste de plagiat. Tandis que certaines prenaient la défense du grand ami de Kev Adams, d'autres avaient préféré le tacler à l'image de Jérémy Ferrari et Muriel Robin. De son côté, Gad Elmaleh avait avoué s'être inspiré d'autres humoristes dans une interview accordée au Parisien en septembre dernier. L'affaire a connu de nombreux rebondissements et a même éclaboussé Karine Le Marchand au passage. En août dernier, l'animatrice annonçait qu'elle recevrait le comédien de 48 ans dans "Une ambition intime". Mécontents, les internautes n'avaient épargné ni l'animatrice ni le comédien.

"C'est une insulte"

Ainsi, lundi 16 décembre, on retrouvait Gad Elmaleh dans le programme diffusé sur M6. L'humoriste a, une nouvelle fois, réagi aux accusations de CopyComic face à la présentatrice. "Ça me touche, c'est... Je ne sais pas quoi dire à ça", a-t-il amorcé, désemparé. "Moi je revendique mon inspiration d'autres humoristes depuis tout le temps. C'est des gens avec qui j'ai travaillé, j'ai appris beaucoup et je leur dois beaucoup. Ce sont mes potes même", a ajouté Gad Elmaleh. Avant de s'insurger contre le YouTubeur. "Mais l'injustice de taper sur le travail, c'est dire au mec qui voue sa vie au travail : 'tu travailles pas vraiment en fait, c'est pas très honnête' et ça, c'est très, très violent. C'est une insulte en fait ! Et puis c'est contre le succès", a-t-il ainsi poursuivi. Et de conclure, visiblement touché : "Quoi de mieux que d'attribuer le succès de quelqu'un à la malhonnêteté ?".

Par Laura C-M