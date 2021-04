Gad Elmaleh : Arié dans l'ombre de son frère, quelles conséquences ? Une psychologue répond (Exclu vidéo)

Jordan de Luxe a reçu Arié Elmaleh dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel le comédien de 46 ans s'est confié sur différents sujets, notamment sur sa relation avec son frère, Gad Elmaleh. S'il l'a soutenu lors de la polémique avec CopyComic, il a également évoqué leur grande rivalité, surtout le fait d'être toujours reconnu comme étant "le frère de Gad Elmaleh". "Quand on te sert 10 fois dans la journée : 'Vous êtes le frère de Gad Elmaleh ?...' C'est un peu vexant parce qu'on se dit : on ne m'apprécie pas pour ce que je suis au fond mais juste parce que je suis le frère de Gad Elmaleh. Les gens ne sont pas mal intentionnés, mais ils sont juste un peu maladroits", a-t-il confié.

Et de poursuivre : "Les gens ne peuvent pas s'empêcher de nous mettre en conflit et en rivalité. C'est une réalité et c'est humain, on est frères. Il y a toujours des dissensions et des conflits." S'il a reconnu que par moment, "ça a été compliqué d'être le frère de Gad Elmaleh", il a tout de même tenu à dire qu'ils avaient une relation très "fusionnelle".

"Il faut être très bien entouré pour ne pas se perdre"

À la suite de son passage dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People, les propos d'Arié Elmaleh ont été analysés par Véronique Lefèbvre, psychologue invitée de Mathilde Wessels dans l'émission "Non Stop Info". "Se construire, c'est difficile. Par principe, c'est le travail et l'effort de toute une vie. Alors si en plus, vous choisissez d'évoluer professionnellement dans une sphère artistique et médiatique où la compétition fait rage avec en plus, un membre de votre famille qui s'y distingue avec succès, oui, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, Monsieur Arié Elmaleh en témoigne lui-même", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Vivre dans l'ombre de quelqu'un et en subir la comparaison constante, est bien souvent agaçant, peut-être blessant et même cruel, peut mener parfois à une perte d'identité et de confiance en soi. Comment se construire ? Il faut avoir le courage de croire en soi, de toutes ses forces, de cultiver ses richesses intérieures, ses talents car ils sont uniques et puis, il faut être très bien entouré pour ne pas se perdre. Si Monsieur Arié Elmaleh ne pourra jamais éviter les comparaisons entre son frère et lui, et bien ce sont ses choix personnels qui feront la différence et qui progressivement construiront son parcours de vie et sa carrière". Existe-t-il un mimétisme inconscient ? "C'est un choix qui relève de l'intime, auquel seul l'intéressé peut répondre selon le chemin de vie auquel il inspire. Le mieux pour Monsieur Arié Elmaleh est de faire ce qu'il aime et d'aller au bout de son désir et de ses rêves, avec sincérité, sans se soucier de ce qu'en pensera le monde", a-t-elle répondu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Non Stop Info" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV