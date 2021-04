Gad Elmaleh : comment son frère l'a soutenu dans l'affaire CopyComic (Exclu vidéo)

L'affaire remonte à janvier 2019. CopyComic avait pris en ligne de mire Gad Elmaleh. Dans une vidéo publiée sur YouTube celui qui se fait appeler Ben par ses fans avait accusé l'humoriste de plagiat. À la suite de cette publication, le monde du stand-up s'était divisé en deux... Si des artistes avaient tenu à prendre la défense de Gad Elmaleh, d'autres avaient préféré le tacler et l'enfoncer un peu plus. L'humoriste avait reconnu s'être inspiré de certaines vannes d'autres humoristes, et il est d'ailleurs revenu sur les personnes qui lui ont tourné le dos au micro d'"On Refait La Télé", sur RTL au début du mois d'avril. En fidèle ami, Cyril Hanouna avait rebondi sur les propos de Gad Elmaleh et avait fait part de sa colère. "Je connais le nom des gens et vous ne les verrez plus jamais dans 'TPMP'. Gad Elmaleh pardonne, mais moi, je ne pardonne pas", avait-il alors affirmé sur le plateau de "Touche pas à mon poste".

"Un acharnement assez dur"

Ce mardi 27 avril, le frère de Gad Elmaleh était invité sur le plateau de l'émission "L'instant de Luxe", diffusée sur Non Stop People. L'occasion pour Arié Elmaleh de revenir sur l'affaire CopyComic qui a bouleversé l'univers des humoristes. Alors que Jordan de Luxe a demandé à son invité comment il avait vécu cette polémique, Arié Elmaleh a répondu : "C'est douloureux de voir les gens s'acharner sur lui. Oui, ça a été un moment très difficile, je pense pour Gad."

Il a par la suite expliqué : "On en a parlé, on a échangé là-dessus. Après que dire... C'est compliqué comme situation". Il a été présent lorsque son frère avait besoin de lui et l'a "écouté". "Le meilleur moyen d'aider quelqu'un, c'est de savoir de quoi il souffre. On a beaucoup échangé", a alors confié l'acteur âgé de 46 ans. Pour conclure, l'invité de Jordan de Luxe a déclaré : "Je trouvais qu'il y avait un acharnement assez dur sur lui. Je trouve que le procès qui lui a été fait dépassait le fait qu'il ait pu piquer une ou deux vannes à droite à gauche." Le frère de Gad Elmaleh a donc été d'un grand soutien lors de cette sombre période que l'humoriste a traversée.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Solène Sab