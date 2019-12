Gad Elmaleh dans Une ambition intime : Sa première fois dans une maison close

Toute en transparence. Gad Elmaleh s'est prêté au jeu et a répondu à toutes les questions, même les plus intimes, de Karine Le Marchand dans l'émission "Une ambition intime", diffusée ce lundi 16 décembre... Après avoir reçu Franck Dubosc, Michèle Laroque ou encore Nicolas Sarkozy, le programme de M6 a dévoilé une petite nouveauté. En effet, il s'agissait du premier numéro itinérant. Ainsi, l'animatrice et l'humoriste se sont déplacés dans trois lieux qui ont marqué la vie de Gad Elmaleh : Casablanca, Lyon et Paris. Cette occasion a permis à l'artiste de revenir sur les moments importants de sa vie et a fait de nombreuses confidences sur ses débuts, sa famille, son enfance mais également sa première fois ! Gad Elmaleh, qui s'en est pris une nouvelle fois à CopyComic après avoir été accusé de plagiat, a parlé sans tabou de sa première expérience sexuelle qui s'est déroulée dans une maison close...

"C'était poétique parce qu'elle était très gentille"

Gad Elmaleh a expliqué que sa première expérience avait eu lieu à Casablanca, dans une maison close, alors qu'il avait 14 ans et Karine Le Marchand a cherché à connaître le moindre détail croustillant. Il a alors confié tout en sincérité mais avec humour : "J'avais le trac. J'allais être confronté à une femme, à la nudité. C'était une maison close. Ce n'était pas une vieille dame mais elle était plus âgée que moi. Tu es seul dans la chambre avant qu'elle arrive. C'est le moment le plus long de toute ma vie. C'est un monsieur qui t'accueille. Il t'ouvre la porte et te dit 'Assied-toi, elle arrive' et il te jette une serviette. Ensuite elle tape, elle ouvre et là ça dure 1min30 tout compris avec le moment où elle rentre, elle se déshabille et où je me rhabille.". En tout cas, Gad Elmaleh, qui a été ému aux larmes face à la déclaration de Philippe Lellouche, n'a aucun regret concernant sa première fois. Il a ajouté : "C'était poétique parce qu'elle était très gentille. Avec le recul, je vois que la chambre est un peu glauque mais je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Par contre j'étais nerveux et j'avais peur.". L'humoriste s'est dévoilé à cœur ouvert à Karine Le Marchand !

Par Solène Sab