Gad Elmaleh dans Une ambition intime : Une réponse à la polémique CopyComic ?

Dans son émission "Une ambition intime", Karine Le Marchand a l’habitude de recueillir les confidences des stars. Ce lundi 16 décembre, l’animatrice accueille Gad Elmaleh dans son programme. Un invité qu’elle avait dévoilé le 28 août dernier sur Instagram. Sur la Toile, cette annonce a rapidement fait polémique. En cause, les accusations de plagiat qui pèsent encore et toujours sur le comédien après les révélations du YouTubeur CopyComic. L’affaire avait divisé le monde du stand-up. Tandis que certains défendent farouchement Gad Elmaleh, d’autres n’hésitent pas à le flinguer, à l’image de Jérémy Ferrari et Muriel Robin. Depuis, le tollé colle à la peau de Gad Elmaleh.

Gad Elmaleh prêt à se venger ?

Alors, une question se pose. Le comédien de 48 ans a-t-il accepté l’invitation de Karine Le Marchand pour redorer son image ? Dans une interview accordée à nos confrères de TV Mag, ce lundi 16 décembre, Gad Elmaleh a répondu. "Ce n’est pas à cause de cela que j’ai accepté de participer à ‘Une ambition intime’", a-t-il affirmé. "Ma vie, ma carrière, l’héritage réel que j’ai et les choses que j’ai inventées occupent bien plus de place que ce que vous appelez ‘la polémique’", a-t-il ajouté. Et de poursuivre : "quand tu es touché par quelque chose, c’est normal que tout résonne un peu plus. Mais cela n’influencera jamais mes choix". Il ne se laisse pas abattre.

Par Laura C-M