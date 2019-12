Gad Elmaleh ému aux larmes face à la déclaration de Philippe Lellouche

Entre Gad Elmaleh et Philippe Lellouche, c'est bien plus qu'une histoire d'amitié. Un lien fraternel unit les deux hommes. Ce lundi 16 décembre 2019, Karine Le Marchand présente un nouveau numéro de son émission "Une ambition intime". Cette fois-ci, l'animatrice a suivi Gad Elmaleh sur les lieux importants de sa vie, notamment Casablanca, Lyon ou encore Paris... Lors de ce numéro centré sur Gad Elmaleh, quelques célébrités ont répondu présentes afin de rendre hommage à cet homme au grand sens de l'humour. M6 a d'ailleurs dévoilé un extrait de l'émission où Philippe Lellouche fait une émouvante déclaration d'amour à "son frérot". Gad Elmaleh, qui sera de retour sur scène en 2020, n'a pas pu s'empêcher de verser une petite larme... Sur scène, déguisé en femme, Philippe Lellouche s'est emparé du micro pour interpréter les paroles de la chanson "Si j'étais un homme" de Diane Tell, quelque peu remixées.

"GAD, MON FRÉROT, ÊTRE TON AMI, C'EST LE PIED"

Il a ensuite commencé sa grande déclaration d'amour, pleine d'humour, qui ne laissera personne insensible. Il a notamment révélé : "J'ai une déclaration à te faire, c'est une déclaration à tes pieds. Oui parce que moi je les admire tes pieds. Pour une fois je voudrais t'aider, toi qui les méprises, à leur rendre hommage. Souviens-toi, ce sont tes pieds qui t'ont fait faire tes premiers pas à Casa. Ce sont eux, qui quelques années plus tard, ont fait de leur mieux pour copier ceux de Michael Jackson ou des danseurs de "Fame" pour essayer de plaire aux filles. Ce sont encore tes pieds qui ont accepté de quitter le Maroc et leurs sandales pour aller s'enfermer dans de grosses chaussures pour marcher dans les rues enneigées de Montréal. Ne seraient-ce pas tes pieds qui ont soutenu tes jambes tremblantes quand tu as fait tes premiers pas sur scène où le Tout-Paris s'était levé pour toi ? Même pas jaloux, tes pauvres pieds, de toutes ces mains qui se frappent et de toutes ces bouches qui te crient "Bravo". Tes pieds ont toujours été silencieux et modestes. Ils t'ont trouvé capricieux tes pieds, quand tu les as encore fait changer de continent pour ton rêve américain. Ils t'ont aidé à ne pas te retourner alors que tu laissais tous ceux qui t'aiment pour une folie hollywoodienne. Je voulais leur dire tout ça à tes pieds, pour leur rendre hommage, parce que moi je les trouve beaux et loyaux. Je voulais surtout leur dire "Merci" parce que ce sont eux qui t'ont mené jusqu'à moi, et te dire, Gad, mon frérot, que d'être ton ami, c'est le pied."

En écoutant ses paroles, Gad Elmaleh, qui a récemment été accusé de plagiat par CopyComics, n'a pas pu retenir son émotion et a versé quelques larmes. Il a notamment dévoilé face caméra : "De voir mon pote sur scène, c'est un beau cadeau avant tout. J'ai éclaté de rire parce que c'est une réaction basique, et en quelques secondes, ça a basculé dans l'émotion. » Il a d'ailleurs révélé sur scène à l'oreille de son frérot "Je t'aime". Une amitié touchante à découvrir lundi 16 décembre à 21h05 sur M6.

Par Solène Sab