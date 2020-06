Gad Elmaleh partage une conversation avec ses parents, les internautes sont conquis !

Gad Elmaleh est très proche de sa famille. Pour preuve, il n'est pas rare que cette dernière soit au centre de ses spectacles. Mais depuis quelques semaines, cette relation très fusionnelle semble s'être renforcée avec le confinement, d'autant plus qu'il a été touché par le coronavirus. L'humoriste s'était confié à ce sujet dans les colonnes de TV Mag. "J’ai surtout appris à parler à ma mère. Je l’ai au téléphone matin et soir. Je lui pose enfin les vraies questions sur mon enfance, sur les relations avec mon père. Nous avons réalisé ensemble une grande introspection. L’urgence que crée la situation nous a permis de réaliser l’importance de se parler. Comme si c’était à chaque fois la dernière fois !"

l'humour est de famille

Et ce dimanche 7 juin, l'humoriste a passé du temps avec sa famille à l'occasion de la fête des Mères. Il a tout d'abord rendu hommage à sa mère dans une photo postée sur son compte Instagram qu'il a légendé : "Bonne fête Maman. Celle qui m’a donné l’esprit, la vivacité et la force. Tes bénédictions me portent. Je t’aime". Quelques heures plus tard, il postait une autre vidéo d'un moment en famille. On voit l'humoriste avoir une conversation pour le moins lunaire avec ses parents. Quand il leur demande quelle chanteuse ils aiment bien, ces derniers répondent : "Zazie j’aime bien, elle est souvent pieds nus, mais ça va", déclare sa mère. "Pourquoi ils se mettent pieds nus les chanteurs ? C’est fou ça" ajoute Gad Elmaleh. Mais c'était sans compter sur son père qui a la réponse à ladite question : "Ça les inspire parce qu’ils transpirent". Une réponse qui n'a pas manqué de faire rire les internautes !

Par J.F.