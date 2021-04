Gad Elmaleh : pourquoi il a été compliqué pour Arié "d'être le frère" de l'humoriste (Exclu vidéo)

Être "le fils de" ou "la fille de" n'est pas toujours évident, mais quand il s'agit du "frère de", il est souvent encore plus difficile de sortir de son ombre. C'est d'ailleurs le cas pour Arié Elmaleh, le frère du célèbre humoriste du même nom. Gad Elmaleh a connu un succès fou, et ce, dès ses débuts sur scène. S'il s'est retrouvé en pleine tourmente en janvier 2019, à la suite d'une vidéo de CopyComic, publiée sur YouTube dans laquelle il accusait l'humoriste de plagiat, Gad Elmaleh a ainsi pu faire le tri parmi ses véritables amis et voir sur qui il pouvait compter.

"C'est un peu vexant"

Ce mardi 27 avril, Arié Elmaleh était présent sur le plateau de l'émission "L'instant de Luxe", diffusée sur Non Stop People et a fait de nombreuses confidences sur sa relation avec son frère aîné. S'il a reconnu avoir été d'un grand soutien en écoutant son frère lorsqu'il s'est retrouvé au coeur de la polémique avec CopyComic, il a également évoqué leur grande rivalité, surtout sur le fait de toujours être reconnu comme étant "le frère de Gad Elmaleh". "Quand on te sert 10 fois dans la journée ’vous êtes le frère de Gad Elmaleh ?’... C'est un peu vexant parce qu'on se dit : on ne m'apprécie pas pour ce que je suis au fond mais juste parce que je suis le frère de Gad Elmaleh", a-t-il confié à Jordan de Luxe, avant de poursuivre : "Les gens ne sont pas mal intentionnés, mais ils sont juste un peu maladroits."

une relation très "fusionnelle"

Arié Elmaleh a également parlé d'un tout autre type de personnes, quand ils sont interrompus en se baladant entre frères, des fans vont tenter de le complimenter, quitte à critiquer Gad Elmaleh. "Ce qui est très drôle ce sont les gens qui essaient de me rassurer en disant : ’Vous savez, je vous trouve bien meilleur acteur !’ ou ’Vous êtes bien plus beau que votre frère !’ Sous couvert de vouloir être gentils, ils disent un peu des saloperies", a-t-il déclaré à l'animateur, tout en ajoutant : "Mais les gens ne peuvent pas s'empêcher de nous mettre en conflit et en rivalité. C'est une réalité et c'est humain, on est frères. Il y a toujours des dissensions et des conflits." Si malgré tout, il a reconnu que par moment, "ça a été compliqué d'être le frère de Gad Elmaleh", il a tout de même tenu à conclure qu'ils avaient une relation très "fusionnelle". Les deux hommes sont tous deux talentueux et ont réussi à faire leur preuve tout en se démarquant.

Par Solène Sab