Gad Elmaleh prêt à se faire vacciner contre le Covid-19 ? Il raconte son hospitalisation

Ce dimanche 11 janvier 2021, Gad Elmaleh était l’invité du "Portrait de la semaine" dans "Sept à Huit". Interrogé sur sa carrière, les accusations de plagiat, le premier confinement qui lui a permis de se rapprocher de ses parents, mais aussi le vaccin pour lutter contre la pandémie du Covid-19, l’humoriste s’est confié sur le virus qu’il a contracté. Le comédien a commencé par se souvenir : "Je suis rentré à l’hôpital Saint-Antoine le 5 mars, dans un état…".

"C’est vraiment la fatigue, c’est vraiment dormir des dizaines d’heures d’affilées en pleine journée, ne pas comprendre où j’étais quand je me réveillais, ne plus avoir d’appétit, avoir des douleurs très très fortes partout, des montées de fièvre qui m’étourdissaient… c’était vraiment éprouvant ! C’était la grippe multipliée par dix, vingt !", a-t-il raconté à Audrey Crespo-Mara, aux commandes de l’interview.

Gad Elmaleh prêt à se faire vacciner ?

Mais le calvaire ne faisait que commencer pour l’ex-compagnon de Charlotte Casiraghi : "Ensuite, des complications, infection pulmonaire, péricardite, des complications cardiaques. J’étais incapable de monter des escaliers sans être essoufflé comme si j’avais couru un marathon… c’était vraiment éprouvant". Il lui aura fallu pas moins de "trois, quatre mois" pour qu'il puisse "vraiment retrouver la forme, pour faire du sport, pour être complètement comme avant".

Ainsi, il a conclu en évoquant le vaccin contre le coronavirus mis sur le marché, mais qui peine à convaincre les Français : "J'ai envie de me protéger. J'ai envie que mes proches et moi-même on se protège. D'abord, j'enverrais mes parents le plus vite possible et ensuite moi, oui, j’irais".

Par C.F.