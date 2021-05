Gaëlle Voiry, Miss France 1990, tuée dans un accident de la route : sa fille s'exprime avant le procès

En septembre 2019, Gaëlle Voiry, connue pour avoir été élue Miss France en 1990, et son mari ont été tués dans un accident de la route, à Chens-sur-Léman en Haute-Savoie. Le couple était à vélo lorsqu'un chauffard l'a percuté. Gaëlle Voiry et son époux ont été tués sur le coup. Gaëlle Voiry, à qui la directrice du comité Miss France Sylvie Tellier a rendu hommage, était maman de trois enfants.

Le chauffard, un homme habitant Douvaine, a été placé immédiatement en garde à vue après l'accident. Les premiers éléments de l'enquête ont déterminé que l'automobiliste était sous l'emprise de l'alcool et en excès de vitesse au moment des faits. Son procès débute ce mardi 11 mai 2021, près de deux ans après le drame.

"Dans ce drame il n’y a pas eu 2 victimes mais 9"

À la veille de l'ouverture du procès, Anne-Charlotte Voiry, l'une des filles de Gaëlle Voiry, a pris la parole dans les pages de "Gala". Elle se souvient de sa mère comme "la représentation parfaite de la femme moderne, et de la mère accomplie". Une femme "persévérante, courageuse, sportive et si belle". De son beau-père, Anne-Charlotte Voiry retient un homme qui "aimait profiter de la vie". "Il a toujours fait en sorte de nous intégrer dans sa vie. Il faisait partie de notre famille et on faisait partie de la sienne", ajoute-t-elle.

Pour Anne-Charlotte Voiry, le deuil a été une période des plus douloureuses. "Il est d’autant plus difficile de faire son deuil quand le décès survient dans de telles circonstances. C’était si brutal", indique-t-elle. La fille de Gaëlle Voiry attend de pied ferme le procès du chauffard responsable de la mort de sa mère et de son beau-père. "J’espère que la justice rendra un verdict à la hauteur des faits rapprochés. Car dans ce drame il n’y a pas eu 2 victimes mais 9 : notre maman, notre beau père et nous, les enfants. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes sans eux…", dit-elle encore à "Gala".

Par Matilde A.