Game of Thrones : Un acteur retrouvé mort à son domicile le soir du réveillon de Noël

Une tragédie a frappé les stars de Game of Thrones. L'acteur Andrew Dunbar a été retrouvé sans vie à son domicile le soir du réveillon de Noël. C'est le site Belfast Live qui a rapporté la nouvelle ce vendredi 27 décembre. Andrew Dunbar a été, pendant les huit saisons de Game of Thrones, la doublure d'Alfie Allen, connu en tant qu'interprète de Theon Greyjoy dans la série phare de HBO. L'acteur âgé de 30 ans, a perdu la vie soudainement dans sa maison à Belfast, capitale de l'Irlande du Nord. Pour le moment, les causes de son décès n'ont pas été dévoilées... De nombreux membres de l'équipe de Game of Thrones, la série qui avait battu un record lors Emmy Awards, ont réagi suite à cette perte tragique.

Andrew Dunbar s'est éteint à l'âge de 30 ans

Andy McClay, un des acteurs de Game of Thrones a immédiatement rendu hommage à son ancienne co-star. Belfast Live a rapporté ses propos : "Quelque chose en lui était très spécial. Les gens se sentaient toujours bien avec lui(...) et il y avait toujours beaucoup de bonheur lorsqu'il était là. Quand j'ai appris son décès la veille de Noël, cela m'a brisé. (...) J'ai pleuré et pleuré. Mon ami est parti et mon cœur est brisé". Le média a également cité ceux de Pamela Smyth, la responsable maquillage sur Game of Thrones : "Andrew s’est toujours démarqué. Il était toujours professionnel et gentil avec un grand sourire rayonnant. Il manquera à toute la famille GOT.". Andrew Dunbar était également apparu dans un épisode d'Arrow aux côtés de Stephen Amell. Les funérailles de l'acteur se dérouleront le lundi 30 décembre en l'église de Ballywillan Presbyterian.

Par Solène Sab