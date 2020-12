Geneviève de Fontenay attaquée par Nathalie Marquay dans TPMP, elle riposte violemment

Ce vendredi 11 décembre dans "Touche pas à mon poste ouvert à tous", Nathalie Marquay-Pernaut s’est lâchée. La chroniqueuse a dit ce qu’elle pensait réellement de Geneviève de Fontenay, ancienne directrice du comité Miss France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Nathalie Marquay-Pernaut n’y a pas été avec le dos de la cuillère. "Geneviève, arrêtez de nous casser les co****es. Parce que j'en ai marre, marre, marre. J'en ai ras le bol, donc stop. Et Sylvie Tellier, faut arrêter de lui taper dessus parce qu'elle est adorable, elle fait tout ce qu'elle peut", a lancé Nathalie Marquay-Pernaut. Geneviève de Fontenay n’a pas attendu beaucoup de temps avant de réagir.

"Je demande qu’elle soit retirée du jury de Miss France 2021"

Contactée ce samedi 12 décembre 2020 par le blog de Jean-Marc Morandini, la dame au chapeau a violemment riposté. "Je suis profondément choquée et scandalisée par l'intervention outrancière et insultante de Madame Nathalie Marquay-Pernaut à mon égard", a commencé Geneviève de Fontenay avant de déplorer : "Jamais personne ne m’a aussi violemment manqué de respect et insulté en 68 ans de carrière". "Qu'elle n'oublie pas d'où elle vient !! Sans Miss France, pas de rencontre ni mariage avec Jean Pierre Pernaut. Sans Miss France, pas de place à l'hôpital de Villejuif pour soigner sa leucémie avec un professeur reconnu. Sans Miss France, pas de poste de ‘chroniqueuse’ (de mer**) dans TPMP", continue la dame au chapeau. Choquée, Geneviève de Fontenay précise dans sa riposte qu’elle "demande instamment qu’elle soit retirée du jury de Miss France 2021". "Hier soir, elle a fait honte à l’Organisation Miss France et à la France entière", estime-t-elle encore. Affaire à suivre…

Par Matilde A.