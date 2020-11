Geneviève de Fontenay en froid avec son fils Xavier : voici ce qu'il n'a jamais digéré

Le concours Miss France existe depuis 1920. Depuis plusieurs semaines, les membres du comité Miss France préparent donc activement les célébrations du centenaire du concours de beauté le plus célèbre de l'Hexagone. Et si tout le monde semble se réjouir, Geneviève de Fontenay elle, a pris la douloureuse décision de ne pas y participer. Ses relations conflictuelles avec Sylvie Tellier, directrice du comité depuis 2007, ont en effet poussé la dame au chapeau à décliner l'invitation.



Et si Geneviève de Fontenay vit avec la peine d'avoir été écartée de l'institution qu'elle a fondé, elle s'est également éloignée de ses proches et plus particulièrement de son fils, Xavier. Impliqué dans l'aventure Miss France, l'homme de 59 ans ne supporterait pas tout l'intérêt que les médias portent à sa mère : "Comment, vous allez encore parler d'elle, et jamais de moi ?" aurait-il récemment répondu, "furieux", après avoir été contacté par Le Parisien.

Xavier de Fontenay jaloux de sa mère ?

A la mort de son père, Xavier de Fontenay avait repris les rênes et la gestion du concours pour épauler sa mère. Avant de vendre la marque "Miss France" en 2002 à la société Endemol, Xavier de Fontenay avait également négocié les droits des premières diffusions télévisées sur TF1. Une implication qui selon lui, n'a jamais été reconnue. Le Parisien rapporte en effet que Xavier de Fontenay n'aurait "jamais digéré", que sa mère en reste présidente jusqu'en 2010. "Xavier, à chaque fois qu'il a été prévenu d'un appel passé par nous à un proche de sa mère, nous enverra un message moqueur ou vindicatif. Tout en refusant de nous parler d'elle. A part quelques vacheries" précise le journal avant d'expliquer ne pas pouvoir rapporter "beaucoup de phrases à lui, jetées au téléphone, dures.".



Si Geneviève de Fontenay ne communique plus vraiment avec son fils, elle entretient en revanche de très bonnes relations avec la femme de ce dernier. La dame au chapeau est aussi très proche de sa petite-fille Adèle qu'elle qualifie de "formidable" et qui lui apporte beaucoup de soutien.

Par E.S.