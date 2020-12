Geneviève de Fontenay : Gérard Louvin réagit à sa lettre, elle lui répond (Vidéo)

Le 19 novembre dernier, Geneviève de Fontenay était l'invitée de Jean-Marc Morandini dans son émission "Morandini Live" qu'il présente quotidiennement sur CNews et Non Stop People. Lors de cet entretien, elle est revenue sur les raisons de son boycott des 100 ans de Miss France, s'en prenant une nouvelle fois à Sylvie Tellier, la directrice générale du comité Miss France. "Je suis en colère contre elle. Au fur et à mesure que le temps passe, elle veut dominer. Elle ne m'a jamais parlé de ce centenaire (...) Elle a annoncé au Puy du Fou que je serai là, c'est faux", disait-elle. Elle l'a ensuite qualifiée de "menteuse" et "voleuse". Et de poursuivre : "Elle m'a volé cette histoire de centenaire".

Dimanche 6 décembre, Jean-Marc Morandini a publié en intégralité sur son site une lettre que Geneviève de Fontenay lui a envoyée. Elle y évoque sa santé, sa vie consacrée aux Miss, mais aussi ses espoirs et ses regrets. "J’ai tout donné à Miss France, tout sacrifié pour ce concours. Je me suis battue corps et âme pendant 58 ans pour imposer Miss France dans le cœur des Français, pour que cette élection soit une réussite et change la vie de l’élue à jamais (...) Triste de ne pas avoir pu mettre ma touche dans ce centenaire des concours de beauté, qui me doivent tant. Triste, enfin, de voir l’élection s’éloigner d’un public que j’ai mis du temps à conquérir mais qui a démontré une fidélité exceptionnelle, traversant les générations ! (...) À l'aube de mon centenaire et alors que ma santé décline peu à peu, je regarderai l'élection", écrit-elle.

"Quand c'est fini, c'est fini"

Ce lundi 7 décembre, Jean-Marc Morandini a contacté Geneviève de Fontenay dans "Morandini Live". En duplex de chez elle, la dame au chapeau est revenue sur sa lettre. Elle a aussi répondu au message que Gérard Louvin a posté sur Twitter en réponse à la publication de sa missive. Voilà ce qu'il a écrit : "En tant que Producteur de 'MISS FRANCE' depuis le 1e jour sur TF1 - qui m’a suivi malgré leurs doutes - nous l’avons fait grandir et rayonner. Grâce à cela, les de Fontenay ont touché beaucoup d’argent chaque année et à la vente. Voilà quand c’est fini, c’est fini".

"Ce n'est pas vrai. On n'a pas touché beaucoup d'argent. Ma retraite est de 1400 euros, ce sont des bêtises (...) et je n'ai pas été imposable en 2017", a-t-elle lâché. À la toute fin de son intervention, elle a tenu à adresser un message au préfet de police sur un tout autre sujet, à savoir les manifestations en France : "Il a intérêt à interdire les manifestions en semaine, il faut que ce soit le dimanche (...) Arrêtons le samedi, personne ne demande et ça fait deux ans que ça dure", a-t-elle dit.

