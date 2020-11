Geneviève de Fontenay : pourquoi elle ne participera pas aux 100 ans de Miss France

Le concours Miss France n'aura jamais autant fait parler. En effet, cette année marque le centenaire du concours. Mais pour l'instant, personne ne sait si l'édition anniversaire aura lieu. Et pour cause, Miss France 2021 doit se dérouler le 19 décembre au Puy du Fou mais avec la crise sanitaire du coronavirus, rien n'est moins sûr. Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France espère de tout coeur que le concours se tiendra et que cet anniversaire pourra être fêté dignement. Et s'il a lieu, une personne manquera à l'appel. Il s'agit de Geneviève de Fontenay.

"Jamais de la vie je n'y retournerai"

En effet, depuis quelques semaines maintenant, le plane doute autour de la présence de Geneviève de Fontenay qui aurait reçu un texto virulent de la part de Sylvie Tellier. Interviewée par Le Parisien, la dame au chapeau s'est confiée sur sa présence. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a son avis bien tranché sur l'événement. "D'abord, c'est un mensonge. La première Miss France, c'est en 1928, pas en 1920" démarre-t-elle non sans amertume. "Je ne vais pas leur apporter ma notoriété. Cette émission n'a plus d'âme. Ce n'est plus Miss France. Rien de nos terroirs. Les costumes n'ont rien de folkloriques, et les candidates ne sont pas à égalité. Elles sont présentées dans trois groupes différents, certains n'ont pas leur chance. Les gens me disent que ce n'est plus comme avant. Jamais de la vie je n'y retournerai. Quand je dis que j'arrête, j'arrête".

Et il semblerait que TF1 ait insisté. La production lui aurait proposé trois formules. Tout d'abord participer à une séance photo pour le magazine Gala, ou rejoindre le plateau pour la soirée anniversaire et pour finir un reportage chez elle avec un rédacteur en chef qui est son ami puisqu'elle a refusé catégoriquement toutes les demandes d'interview.

Par J.F.