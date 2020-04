Geneviève de Fontenay : pourquoi Jean-Pierre Pernaut l’a insultée au téléphone

Depuis le début du confinement, les stars essaient tant bien que mal de rester proches de leurs fans. Et l'outil le plus utilisé pour ça est sans aucun doute Instagram et ses lives. Ce mercredi, c'est Sylvie Tellier, directrice du comité Miss France qui en a organisé un, qui a rassemblé plusieurs milliers de spectateurs. Pendant ce live, elle a invité Nathalie Marquay, la femme de Jean-Pierre Pernaut et également ancienne Miss France. Depuis plusieurs années, les rapports entre elle et Geneviève de Fontenay ne sont pas au beau fixe.

Dans une interview accordée à "L'instant de Luxe" sur Non Stop People, Nathalie Marquay s'était confiée à ce sujet : "Elle m'a mis dans la lumière, ça c’est vrai et je ne l'oublierai jamais. Pendant une longue période, elle était comme ma maman. J’ai été malheureusement extrêmement déçue alors que je lui ai tout donné. Elle essayait toujours de se mettre en avant et disait à la presse des choses qu’il ne fallait pas dire".

Jean-Pierre pernaut contre-attaque !

Et ce mercredi, la Miss France 1987 fait de nouvelles révélations durant le live de Sylvie Tellier, qui s'est confiée sur l'annulation de Miss France 2021. L'histoire se passe en 2005 lorsqu'elle participe à l'émission "La ferme célébrités". "Il y a eu des problèmes avec La ferme célébrités. On m’avait inventé une histoire. Et comme je ne lui parlais pas, comme je ne lui racontais pas ce qui se passait, elle s’est énervée puis elle est allée voir ses petits journalistes préférés en disant que des saloperies sur moi".

Une situation qui n'a évidemment pas plu à son mari Jean-Pierre Pernaut : "Jean-Pierre a pris son téléphone. Il l’a injuriée au téléphone et il a dit : “Maintenant, vous laissez ma femme tranquille”, et puis plein d’autres choses".

Par J.F.