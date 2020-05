Geneviève de Fontenay réagit aux accusations de Nathalie Marquay

Cela fait plusieurs années maintenant qu'une animosité règne entre Geneviève de Fontenay et Nathalie Marquay. Dans un live Instagram organisé par Sylvie Tellier en avril dernier, la femme de Jean-Pierre Pernaut était revenue sur l'origine de cette brouille. Elle a accepté de participer à l'émission La Ferme Célébrités en 2005, ce qui n'aurait pas plu à l'ancienne présidente du comité Miss France.

"On m'avait inventé une histoire, raconte Miss France 1987. Et comme je ne parlais pas à Geneviève de Fontenay, comme je ne lui racontais pas ce qui se passait, elle s'est énervée puis elle est allée voir ses petits journalistes préférés en ne disant que des saloperies sur moi. Jean-Pierre a pris son téléphone. Il l'a injurié et il a dit : 'Maintenant, vous laissez ma femme tranquille', et puis plein d'autres choses".

"c'est d'une méchanceté incroyable"

Dans les colonnes d'IcI Paris, c'est Geneviève de Fontenay qui a récemment dézingué Miss France 2020, qui a donné sa version des faits. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'y va pas de main morte. La dame au chapeau est revenue sur la période durant laquelle Nathalie Marquay se battait contre une leucémie. L'ancienne Miss France avait assuré que Geneviève de Fontenay avait refusé d'enlever son chapeau au moment de lui rendre visite.

"C'est de la pure invention ! Quand Nathalie a été hospitalisée à Villejuif, j'ai toujours été très présente. Je suis souvent allée la visiter avec mon fils, Xavier. Et bien sûr que j'ai enlevé mon chapeau et que je me suis couvert le visage. Dans sa chambre, il ne fallait évidemment aucun microbe. Ce qu'elle raconte est d'une méchanceté incroyable". Elle conclut ensuite : "Ça me fait énormément de peine. Je ne sais pas ce que Nathalie me reproche. Je l'ai toujours considérée comme mon rayon de soleil (…) alors je ne sais pas d'où elle sort tous ces mensonges".

Par J.F.