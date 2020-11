Geneviève de Fontenay : ses virulentes critiques envers Sylvie Tellier

La présence de Geneviève de Fontenay était attendue pour le centenaire des Miss France. Mais l'invitation de TF1 a été déclinée par la dame au chapeau. Elle n'assistera pas à la cérémonie qui doit se tenir le 19 décembre prochain au Puy-du-Fou. "Jamais de la vie je n'y retournerai. Ça n'a plus d'âme. Toutes les candidates n'ont pas les mêmes chances. Les vrais costumes folkloriques ont disparu", a lâché dans le Parisien l'ancienne présidente du Comité Miss France. Depuis sa démission en 2010, Geneviève de Fontenay n'a jamais mâché ses mots envers Sylvie Tellier qui a pris sa relève. Si elle ne participera pas au centenaire, Geneviève de Fontenay se considère plus "habilitée à fêter un centenaire" que Sylvie Tellier qui lui a "volé [sa] vie".

"Je ne veux plus en entendre parler"

Face aux virulents propos de Geneviève de Fontenay auxquels elle est habituée, Sylvie Tellier a simplement répondu : "Je voulais juste lui rendre honneur. On devait déjeuner ensemble récemment. Je n'ai que du respect pour ce qu'elle a fait". L'absence de Geneviève de Fontenay a été regrettée par d'anciennes Miss France comme Sonia Rolland et Elodie Gossuin estimant qu'elle "aurait eu besoin, de cette lumière, de cet amour". Après avoir partagé sa colère contre Sylvie Tellier dans "Morandini Live" ce jeudi 19 novembre, la dame au chapeau a réitéré ses propos dans le Parisien. "C'est une menteuse et une voleuse ! Je le dis ouvertement", a-t-elle assumé en affirmant : "C'est terminé, je ne veux plus en entendre parler. Elle a été trop loin. Insultée, trahie".

Par Marie Merlet