Geneviève de Fontenay : son avis très tranché sur Charlie Hebdo

Le 7 janvier 2015, deux frères armés font irruption dans les locaux parisiens de Charlie Hebdo, et ouvrent le feu. Au total, onze personnes seront tuées, dont huit membres de la rédaction du journal satirique. Un attentat sanglant qui plonge alors la France dans l'effroi le plus total. Très vite, l'opinion publique s'indigne à travers de grandes manifestations organisées à Paris. Sur les réseaux sociaux, née alors la phrase en soutien à la rédaction : "Je suis Charlie". Cinq ans plus tard, les Français sont-ils toujours "Charlie" ? C'est la question posée par Cyril Hanouna, jeudi 9 janvier dans le premier numéro 2020 de "Balance Ton Post". Pour en discuter avec les chroniqueurs, Geneviève de Fontenay avait fait le déplacement. Et pour la dame au chapeau, difficile d'être encore "Charlie".

Geneviève de Fontenay n'est "pas Charlie"

En effet, dès les premières minutes du débat, Geneviève de Fontenay a livré sans préambule son avis sur la question. "Non, moi je ne suis pas Charlie" a-t-elle d'abord confié, avant de se faire plus explicite encore : "Parce que je n'aime pas qu'on rit avec la mort et les choses tristes, ou les handicapés… Des choses comme ça." Pour l'ex-patronne du comité Miss France, il y a une couverture de Charlie Hebdo en particulier qui l'a profondément marquée. Celle qui date de la mort du Général De Gaulle, décédé le 9 novembre 1970 dans sa demeure de La Boisserie à Colombey-les-Deux-Églises. A cette époque, le journal satirique alors baptisé Hara-Kiri avait ainsi titré : "Bal tragique à Colombey". Des années plus tard, Geneviève de Fontenay s'en souvient encore : "Il est mort le 9 novembre. Le dessin a paru le 17. J'ai pensé à Yvonne, sa femme, quand elle a vu ça. Ça, je ne peux pas le supporter." Bien sûr, Geneviève de Fontenay n'oublie pas les onze morts, tués d'une "manière épouvantable" en janvier 2015. "Mais moi je ne veux pas mourir pour Mahomet" a-t-elle conclu…

Par Sarah M