George Clooney : une nouvelle vie en France avec Amal ?

Le célibataire le plus convoité du monde n'est plus. En effet, depuis quelques années, George Clooney vit le parfait amour avec sa compagne Amal, une célèbre avocate libano-britannique. Après leur mariage, le couple a décidé d'agrandir la famille. En juin 2017, ils ont donc accueilli des jumeaux, prénommés Alexander et Ella. Un nouveau rôle de père loin des strass et des paillettes hollywoodiennes comme George Clooney l'avait confié dans les colonnes du Parisien le 21 décembre dernier : "Je lave 5 kilos de linge par jour, je fais la vaisselle, passe la serpillière, change des couches - pas les miennes, celles de mes enfants. Quand ils arrêteront, je pourrai m'y mettre !".

bienvenue george !

George Clooney avait ensuite confié qu'il venait d'adopter un nouveau membre dans la famille, un Saint-Bernard. Et qui dit grande famille, dit plus grande maison. Il semblerait d'ailleurs que l'acteur et sa femme aient décidé de déménager, mais également de changer de pays ! Selon les informations Var-Matin, George Clooney aurait posé ses valises en France puisqu'il aurait acheté le domaine du Canadel de Brignoles, dans le Var.

Selon la source anonyme qui s'est confiée au journal, rien n'a été pour l'instant officialisé mais quelques informations ont fuité. L'acteur de 59 ans serait sur le point de signer pour cette grande propriété de 170 hectares. Le couple aurait même rendez-vous le 5 mai prochain chez le notaire afin de finaliser tout cela. Affaire à suivre…

Par J.F.