George Floyd : Thomas Ngijol tacle Eric Zemmour après ses propos polémiques

La mort de George Floyd aux Etats-Unis ne cesse de provoquer la polémique. Alors que de nombreuses personnalités ont apporté leur soutien après l’assassinat de l’homme de 46 ans par un policier de Minneapolis, Eric Zemmour a provoqué une vive polémique sur la Toile après son passage sur CNews ce lundi 1er juin, où il a affirmé que "les chiffres américains révèlent que les Noirs sont d'abord tués par les Noirs, à 97%". Face aux propos du polémiste, Thomas Ngijol n’a pas été tendre. Invité sur le plateau de Quotidien ce mardi 2 juin, l’humoriste a vivement critiqué Eric Zemmour : "J'ai pas envie de citer une personne complètement débile, qui n'a même pas de respect pour quelqu'un qui est défunt. Je ne veux pas entrer dans des insultes ou des trucs qui dépassent la pensée, mais ce type ne sert à rien, il est inutile ! Et il a une tribune depuis des années, c'est un monstre créé par les médias. Et on parle de lui sérieusement, c'est pour cela que je ne le cite pas".

"Il est fou ce type"

Face à Yann Barthès, Thomas Ngijol a laissé exploser sa colère : "C'est un clown ! Mais vous le mettez face à moi, face à mon père, face à des amis à moi, mais on le descend en deux secondes, intellectuellement ! Parce qu'il n'a aucune connaissance de la vie !". Selon l’humoriste, Eric Zemmour serait déconnecté de la réalité : "Il a des connaissances théoriques de mec bidon, mais il ne connait rien à la vie ! C'est pas possible ! Parce que sinon il ne pourrait pas avancer tout ce qu'il dit". Finalement, Thomas Ngijol a tenu à s’excuser non pas pour ses propos, mais pour la "passion" qu’il a eue face à Yann barthès : "Excusez-moi, je suis un peu passionné quand je parle de ça... Mais c'est scandaleux ! Il y a quelqu'un qui est mort, laisse-le, laisse sa famille ! On ne peut pas parler de ça, comme ça de quelqu'un qui a rendu l'âme, il est fou ce type". Thomas Ngijol a terminé en demandant à Eric Zemmour "qu’il ferme sa gueule, c’est mieux en fait". Reste à voir si Eric Zemmour va réagir.

Par Alexia Felix