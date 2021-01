Georges Pernoud mort : Isabelle Morini-Bosc raconte les coulisses de ses adieux à Thalassa (Vidéo)

Georges Pernoud s'est éteint à l'âge de 73 ans "dans un hôpital en région parisienne des suites d'une longue maladie", a fait savoir sa fille Fanny Pernoud à l'AFP ce lundi 11 janvier 2021. Connu pour avoir créé et animé pendant plus de 40 ans la célèbre émission "Thalassa" diffusée sur France 3, il avait débuté sa carrière en tant que caméraman pour l'ORTF en 1968.

Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages affluent sur les réseaux sociaux, notamment de la part de figures politiques telles que Marine Le Pen ou encore Jean Castex. "Pendant 40 ans, nous avions appris à lever l'ancre avec lui. Plus qu'un moment de télévision, Georges Pernoud a partagé avec nous son amour des gens d'à bord et de la mer dont il savait si bien saisir les forces, les beautés et les fragilités. Merci capitaine, et bon vent !" a posté le Premier Ministre. Emmanuel Macron lui a aussi rendu hommage. "Avec Thalassa qu’il créa et présenta pendant près de 40 ans, Georges Pernoud a transmis aux Français son amour de la mer et des paysages. À notre génération, aujourd’hui, de protéger cette nature qu’il nous a appris à connaître. Pensées pour ses proches et pour ses collègues", a-t-il écrit.

"C'était des adieux bouleversants"

Dans "Morandini Live", Jean-Marc Morandini a lui aussi rendu hommage à Georges Pernoud. Ainsi, il a contacté Isabelle Morini-Bosc, journaliste sur RTL et chroniqueuse dans "Touche pas à mon poste" sur C8. Elle a tout d'abord confirmé ce que Jean-Marc Morandini lui a dit concernant l'animateur, à savoir qu'il a "vraiment marqué France 3" avec son émission "Thalassa". "C'est tout à fait vrai. On regardait parce que c'était Georges Pernoud, une sorte d'Olivier de Kersauson des médias, moins rugueux qu'on ne le disait. Le Français se reconnaissait dans ce type qui n'aimait pas les faux-culs et les vrais cons, l'expression était de lui. Il faisait partie de la famille (...) Il ne se la pétait pas. Et les gens l'aimaient pour ça aussi", a-t-elle dit.

Elle en a ensuite dit plus sur ses adieux à "Thalassa" en 2017. "J'aimais beaucoup, beaucoup ce type qui a senti venir la fin, soyons francs. Pas seulement les audiences, il sentait que l'époque avait changé, que la direction avait changé, qu'il était l'un des fameaux mâles de plus de 50 ans, à tort ou à raison. Il était devenu beaucoup plus amer si j'ose dire. C'est quelqu'un que j'aimais énormément. Et la fête des adieux à France Télévisions était tout à fait particulière. Tout France Télévisions était là, beaucoup parce qu'ils l'aimaient profondément et beaucoup pour marquer qu'il n'était pas d'accord avec le changement d'époque. Il avait eu l'intelligence de faire des adieux extrêmement pudiques et sobres (...) C'était très, très émouvant (...) C'était des adieux bouleversants", a-t-elle raconté.

