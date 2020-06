Géraldine Lapalus : Pourquoi son domicile a été perquisitionné

Ancienne comédienne dans "Camping Paradis", Géraldine Lapalus a vu son domicile perquisitionné ce lundi 15 juin, a indiqué La Provence. Ses "téléphones et ordinateurs ont été saisis par la brigade financière de la PJ de Marseille". Candidate sur la liste de Martine Vassal dans les 6e et 8e arrondissements de Marseille, la comédienne est visée par une enquête préliminaire à propos d'une fraude présumée pour les municipales à Marseille. Tout comme Monique Devouge, adjointe à la mairie du 11e-12e arrondissement et candidate dans ce secteur, Géraldine Lapalus est soupçonnée d'avoir proposé à des électeurs des procurations non conformes pour le premier tour des municipales. Dans le cadre de la procédure, les deux femmes ont été entendues par la police ce samedi 13 juin.

Une enquête en cours

Dans l'enquête préliminaire ouverte pour "faux, usage de faux et manœuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier d'un vote par procuration", les procurations du premier tour des élections municipale sont étudiées. Les enquêteurs cherchent à savoir si les deux femmes ont pu être aidées par des policiers pour élaborer ces procurations. "Les policiers veulent savoir si un ‘donneur d'ordres’ est intervenu" ou si Géraldine Lapalus et Monique Devouge "ont agi de leur propre initiative", indique La Provence. "Ce qui est peu probable, compte tenu de leur profil politique", assure une source du journal.

Par Marie Merlet