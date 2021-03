Géraldine Maillet en couple avec Daniel Riolo, ses rares confidences (exclu vidéo)

Si les téléspectateurs connaissent Géraldine Maillet en tant que chroniqueuse emblématique de l’émission "Touche pas à mon poste" sur C8, peu savent que l’ancien mannequin est en couple avec un célèbre journaliste sportif. En effet, Géraldine Maillet partage la vie de Daniel Riolo. Un couple très discret que ne s’expose que rarement. Leur dernière apparition publique remonte à 2019. Géraldine Maillet et Daniel Riolo, passionnés de tennis, se trouvaient dans les tribunes de Roland-Garros.

Ce mercredi 31 mars 2021, Géraldine Maillet est l’invitée de Jacques Sanchez dans l’émission "Face aux médias" sur Non Stop People. L’auteure a accepté de se livrer sur Daniel Riolo. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Géraldine Maillet ne tarit pas d’éloges au sujet de son compagnon.

"J’ai beaucoup de chance de partager sa vie"

"Moi j’ai tellement d’admiration pour Daniel. Il est tellement exceptionnel dans ce qu’il fait. Je considère que j’ai beaucoup de chance de partager sa vie mais aussi de le voir évoluer dans son métier. Si bien en tant qu’écrivain, journaliste ou éditorialiste", commence Géraldine Maillet. Jacques Sanchez a ensuite interrogé son invitée sur la manière dont le couple gère sa vie privée et son exposition médiatique. Peut-il y avoir des histoires d’ego au sein du couple ? "Je pense qu’on est suffisamment âgé et avancé dans notre vie pour être revenu de tout ça. Je pense qu’à 50 ans, on est sur d’autres enjeux, d’autres priorités. Ce ne sont pas des histoires d’ego, au contraire. Plus il va briller et se révéler, plus tout le monde va constater à quel point il est fort. Je serais heureuse, contente et fière et je trouve que c’est ce qu’il mérite", répond la chroniqueuse de Cyril Hanouna.

D’ailleurs, au sujet de Cyril Hanouna, Jacques Sanchez a constaté que l’animateur était bien moins taquin avec Géraldine Maillet au sujet de son couple qu’avec d’autres chroniqueurs de TPMP comme Valérie Benaim ou Benjamin Castaldi. "Il l’évoque avec beaucoup de discrétion, pudeur et d’élégance. Il l’a d’ailleurs reçu plusieurs fois sur le plateau (de TPMP, ndlr). J’étais là, parfois, autour de la table. Peut-être que c’est grâce à Daniel si je suis épargnée. C’est son aura naturel", s’amuse encore l'amie de Julie Gayet.

Un extrait que Non Stop People vous propose de découvrir en exclusivité avant la diffusion "Face aux médias" avec Géraldine Maillet, mercredi 31 mars 2021 à 18H15.

Par Matilde A.