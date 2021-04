Géraldine Maillet "premier soutien" de Daniel Riolo, son compagnon (Exclu vidéo)

Chaque mercredi, Jacques Sanchez est aux commandes de son émission "Face aux médias" diffusée sur Non Stop People. Le 31 mars dernier, il avait reçu Géraldine Maillet, l'une des chroniqueuses phares de Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste" sur C8. Lors de cet échange, cette dernière avait accepté de se livrer sur Daniel Riolo, son compagnon. "J'ai tellement d’admiration pour Daniel. Il est tellement exceptionnel dans ce qu’il fait. Je considère que j’ai beaucoup de chance de partager sa vie mais aussi de le voir évoluer dans son métier. Si bien en tant qu’écrivain, journaliste ou éditorialiste", disait-elle.

Jacque Sanchez l'avait ensuite interrogée sur la manière dont ils gèrent leur vie privée et leur exposition médiatique. Peut-il y avoir des histoires d'ego au sein du couple ? "Je pense qu’on est suffisamment âgé et avancé dans notre vie pour être revenu de tout ça. Je pense qu’à 50 ans, on est sur d’autres enjeux, d’autres priorités. Ce ne sont pas des histoires d’ego, au contraire. Plus il va briller et se révéler, plus tout le monde va constater à quel point il est fort. Je serais heureuse, contente et fière et je trouve que c’est ce qu’il mérite", répondait-elle.

"Elle fait tout bien"

Mercredi 7 avril 2021, Daniel Riolo était l'invité de Jacques Sanchez dans son émission "Face aux médias" diffusée sur Non Stop People. Et sans surprise, le journaliste des programmes "After Foot" et "Les Grandes Gueules" sur RMC a été interrogé sur son histoire d'amour avec Géraldine Maillet. "Elle fait tout bien", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "C'est mon premier soutien et c'est celle qui fait probablement le plus attention à ce que je fais, à ce que je dis dans l'émission et à la façon dont je le dis. C'est un soutien incommensurable".

Géraldine Maillet n'hésite pas parfois à avoir un regard critique sur ses prestations télévisées. "L'emportement, parfois où elle me dit que mes idées passent mieux si je reste calme alors que j'ai une tendance à m'emporter. Mais là, il va y avoir débat parce que je pense que mon côté excessif, c'est également ce qui a fait que les gens progressivement se sont attachés à moi parce que c'était sincère et je crois que la sincérité, c'est ce qui fait qu'on dure dans les médias", a précisé le journaliste de 50 ans.

