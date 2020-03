Gérard Hernandez : pourquoi il n’aurait jamais pu être avec Marion Game (exclu vidéo)

Depuis 2009, Gérard Hernandez et Marion Game cartonnent à la télévision dans la série "Scènes de ménages" sur M6. Ils incarnent le couple de retraités, Huguette et Raymond, aussi ironique qu’attachant. Couple à l’écran, Marion Game et Gérard Hernandez auraient-ils pu former un couple à la ville ? "Jamais", répond le comédien. "C’est tout le contraire dans la vie de ce que j’aurais pu supporter", indique l’acteur avant de s’expliquer : "Elle est peut-être un peu comme moi. Elle est indépendante". "Ce n’est pas une femme à être accompagnée. Elle est très libre. C’est un petit bonhomme", souligne Gérard Hernandez qui révèle que les deux acteurs ne se voient jamais en dehors des tournages de la série "Scènes de ménages". "On est copains. […] J’aime bien la retrouver, ça me fait plaisir, mais non on ne passe pas de vacances ni de week-ends ensemble", précise-t-il.

À noter que Gérard Hernandez est avec sa femme Micheline surnommée Max depuis les années 1950. Quant à Marion Game, après avoir été marié à Philippe Ledieu quelques années (dont elle aura une fille Virginie née en 1959), elle a été la compagne de Jacques Martin de 1968 à 1972. Elle vit ensuite une belle histoire d’amour avec le comédien suisse Jacques Verlier. De cette union naîtront deux fils : Mathieu Stämpfli dit Verlier en 1977 et Romain Stämpfli. Au cours de cette même interview sur Non Stop People, Gérard Hernandez s’est confié sans tabou sur le temps qui passe. "Je n’ai pas peur de la mort. C’est de la décrépitude [que j’ai peur ndlr]. Heureusement que j’ai un truc qui marche encore : la tête", souligne-t-il.

