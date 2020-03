Gérard Hernandez vieillissant : ses terribles mots sur le temps qui passe (exclu vidéo)

En 2009, à 76 ans, Gérard Hernandez se fait connaître des Français, toutes générations confondues, en interprétant le rôle de Raymond dans la série humoristique à succès de M6 "Scènes de ménages". Invité de "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People mardi, celui qui a débuté sa carrière dans les années 50 se confie en toute franchise sur le temps qui passe. "Il y a quelques années, je pouvais mettre mon chiffre à l’envers. Par exemple 82, ça faisait 28. Maintenant, même si je le mets à l’envers, ça fait vieux. À l’envers, ça fait 78. Donc 87", indique celui qui joue au côté de Marion Game. A-t-il peur du temps qui passe ? "Ça ne me fait pas peur. Je n’ai pas peur de la mort. C’est de la décrépitude [que j’ai peur ndlr]. Heureusement que j’ai un truc qui marche encore : la tête", avoue Gérard Hernandez.

L’acteur est âgé de 87 ans

"Il me faut une heure pour marcher. Le grand de Gaulle avait raison : ‘c’est un naufrage’", conclut-il sur le sujet avec une certaine gravité. Cinéma, télévision, théâtre, publicité et même musique, l’artiste d’origine espagnole s'est essayé à tout au cours de sa longue – plus de soixante ans – carrière. Spécialisé dans les seconds rôles, il tire son épingle du jeu en jouant avec Jean-Pierre Marielle et Philippe Noiret dans "Coup de torchon" de Bertrand Tavernier en 1981. Gérard Hernandez s’est également illustré en tant que doubleur. Il est surtout connu pour avoir doublé le Grand Schtroumpf dans "Les Schtroumpfs" et Joe Dalton dans "Lucky Luke". À la télévision, les téléspectateurs l’ont notamment aperçu dans le rôle du commissaire Perret dans "Père et maire" (diffusé entre 2002 et 2009 sur TF1).

Par Ambre L