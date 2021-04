Gérard Lanvin : son gros coup de gueule sur la gestion des finances en France

Après une longue carrière dans le cinéma, Gérard Lanvin vient, à 70 ans, de se lancer un nouveau défi. L'acteur tente en effet sa chance dans l'univers de la chanson et assure donc en ce moment, la promotion de son premier album baptisé "Ici-Bas", co-écrit et composé avec son fils, le musicien Manu Lanvin. Dans leurs chansons, père et fils n'hésitent pas à s'exprimer sur divers sujets comme les violences conjugales et les féminicides mais aussi la société actuelle et le gouvernement.



Pour évoquer son premier opus, Gérard Lanvin s'est confié à la journaliste Audrey Crespo-Mara et était donc à l'affiche du "portrait de la semaine" dans l'émission Sept à Huit ce dimanche 18 avril 2021. Agacé, l'acteur s'est insurgé et a pointé du doigt l’époque "déconcertante" et "affligeante" dans laquelle nous vivons et sur la manière dont le gouvernement gère le pays. Bien qu'installé au Maroc depuis quelques années, le comédien déplore le manque d'argent considérable au sein de la société : "Les hôpitaux, en passant par les flics et les pompiers sont en manque de tout... Tous les mecs sont dans des difficultés notoires alors qu’ils ont des exercices à faire pour nous tous et qui sont l’essentiel" a-t-il constaté.

"Où va tout l’argent ?"

L'acteur est ensuite revenu sur le fait que le personnel soignant et les pompiers sont dans le besoin : "Ça fait 30 ans que j’entends les infirmières se plaindre de leurs conditions de travail, ou encore de leurs salaires" a-t-il lancé en assurant que l’État "leur a supprimé" de nombreux avantages au fil des ans.



"Mais, où va tout l’argent qu’on nous demande de donner ? Tous ces impôts qu’on paye ? Tout… M**de. On s’en aperçoit aujourd’hui ! Avec ce problème de Covid, tout a été révélé (…) C’est une honte !" a-t-il scandé, visiblement agacé.

Par E.S.