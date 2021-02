Gérard Louvin accusé d'inceste : 4 nouvelles plaintes ont été déposées

Gérard Louvin et son compagnon, Daniel Moyne, sont tous deux accusés de viol et d'inceste par le neveu du producteur. En janvier dernier, Olivier A., le neveu de Gérard Louvin a porté plainte pour "viols sur mineurs de 15 ans par ascendant". Dans ce document que nos confrères du Monde ont pu consulter, Olivier raconte "avoir été victime de nombreux actes d’agression sexuelle qui se sont aggravés jusqu’à l’âge de 14 ans" et précise "dans un premier temps avoir été victime de caresses et de masturbations". Puis, il aurait été victime d’abus plus graves puisqu’il affirme avoir été obligé de pratiquer des fellations sur la personne de Daniel Moyne. Des accusations immédiatement démenties par Gérard Louvin et Daniel Moyne. Cependant, de nouveaux éléments viennent contredire leur version. L'ancien directeur de la "Star Academy" et son compagnon sont visés par quatre autres plaintes pour des faits similaires...

"abuser de sa position dominante"

Selon ces quatre hommes, les accusés se seraient servis de "leur réussite professionnelle pour abuser de sa position dominante" et Olivier aurait eu un rôle dans ces agressions : "J’ai compris plus tard qu’ils se servaient de moi comme rabatteur" indique le neveu de Gérard Louvin au Monde ce mardi. Les deux accusés présumés auraient demandé au neveu de Gérard Louvin "d’inviter des copains chez eux" et c'est ainsi qu'auraient commencé "les premières masturbations et fellations de la part de Daniel Moyne". Thomas, un ami du neveu de Gérard Louvin a livré un témoignage glaçant et aurait expliqué avoir été invité dans une villa louée par les deux producteurs à Auribeau, dans le Lubereau. Il déclare également que le couple lui aurait proposé à lui et Olivier de rester nus devant la piscine. Au départ, il n'aurait pas su mettre de mots sur cette situation : "Tout se passait en douceur, les caresses, puis les masturbations et les fellations". Des agressions qui se seraient poursuivies jusqu'à ce que la victime présumée soit capable de dire non.

Par Solène Sab