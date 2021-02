Gérard Louvin accusé d’inceste : il supprime son compte Twitter

Depuis janvier dernier, Gérard Louvin et son mari Daniel Moyne sont dans la tourmente. Olivier A., le neveu de Gérard Louvin, accuse le producteur et son mari de viols sur mineur. Après avoir porté plainte, il a décrit auprès du "Monde" de "nombreux actes d’agression sexuelle qui se sont aggravés jusqu’à l’âge de 14 ans". Olivier A. évoque "des caresses et masturbations" puis des "abus plus graves". De lourdes accusations que l’ancien directeur de la "Star Academy" nie en bloc. Par le biais de ses avocats, Gérard Louvin révèle que son neveu le ferait chanter depuis plusieurs mois. "Ces calomnies sont le fruit d’un ignoble chantage portant sur la somme extravagante de 750 000 euros dont ils sont victimes depuis plusieurs semaines et auquel ils ont légitimement refusé de céder", affirment les avocats de Gérard Louvin et Daniel Moyne.

Plus aucune trace de Gérard Louvin sur Twitter

Depuis le début de cette affaire, Gérard Louvin a pu compter sur le soutien de nombreux proches. À commencer par l’animateur Jean-Pierre Foucault. Mais aussi celui de Kevin, fils adoptif de Gérard Louvin et Daniel Moyne. Il affirme n’avoir jamais subi le moindre geste déplacé de la part de ses pères adoptifs. Malgré cela, le producteur de télévision a jugé bon de s’écarter des réseaux sociaux. Le 10 février, il a annoncé : "Je crois que j'ai besoin de souffler un peu auprès de mes vrais amis. A très bientôt !". Mais ce qui ne devait être qu’une simple pause des réseaux sociaux s’avère finalement bien plus que ça. L’ancien chroniqueur de "Touche pas à mon poste" a désactivé son compte officiel. Plus aucune trace de Gérard Louvin sur Twitter n’est désormais visible. Et ce, depuis le 20 février !

Par Matilde A.