Gérard Louvin accusé d'inceste : Jean-Pierre Foucault lui réitère son soutien

L'année 2021 a plutôt mal commencé pour Gérard Louvin. Avec son compagnon Daniel Moyne, le producteur a été accusé d'inceste par son neveu. Une plainte aurait visé le couple pour "viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant", "complicité de viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant" et "corruption de mineurs". Des accusations qui avaient été rapidement démenties par les deux principaux intéressés, qui avaient alors dénoncé des "calomnies" et des "accusations mensongères".

Quelque temps après, l'affaire avait connu un nouveau rebondissement. En effet, Gérard Louvin et Daniel Moyne auraient été visés par quatre autres plaintes, aux accusations similaires. Olivier, le neveu du producteur avait même confié au "Monde" son rôle de "rabatteur" dans ces agressions présumées. Alors qu'il avait une nouvelle fois démenti ces accusations, l'ancien directeur de la "Star Academy" avait pu compter sur le soutien de Jean-Pierre Foucault. "Présomption d’innocence s’il-vous-plaît ! Gérard, tu es et resteras mon ami ! N’écoutons pas les faux procureurs minables qui ont un avis sur tout et ne savent rien !" postait-il sur Twitter.

"Sa culpabilité n'est pas avérée"

Dans un entretien accordé à "Soir Mag", Jean-Pierre Foucault a accepté de revenir sur les accusations à l'encontre de Gérard Louvin et Daniel Moyne. Et pour l'animateur, il est pour l'instant impossible de considérer son ami coupable des faits présumés qui lui sont reprochés. "Gérard Louvin est mon ami. Je ne vais pas accuser mon ami sur des faits que je ne connais pas. Je ne vivais pas jour et nuit avec Gérard Louvin. Mais tant que sa culpabilité n'est pas avérée, il reste dans ma tête innocent", a-t-il confié. Et de poursuivre : "Malheureusement, pour l'instant, c'est la mode. Des accusations sortent tous les jours, dans tous les sens. Là, cela atteint un de mes amis qui, quoiqu'il arrive, restera un de mes amis".

Par Non Stop People TV