Gérard Louvin accusé d'inceste : Jean-Pierre Foucault prend sa défense

Nouveau rebondissement dans l'affaire Gérard Louvin. Le 8 janvier dernier, le neveu du producteur a accusé son oncle et le compagnon de ce dernier d'inceste. Une plainte viserait le couple pour "viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant", "complicité de viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant" et "corruption de mineurs". Si ses accusations ont rapidement été démenties par Gérard Louvin et Daniel Moyne, qui dénoncent des "calomnies" et des "accusations mensongères", un nouveau rebondissement vient d'être dévoilé par le média "Le Monde". Les deux hommes influents dans le milieu de la télévision seraient visés par quatre autres plaintes, aux accusations similaires. Olivier, le neveu de Gérard Louvin a même confié au Monde son rôle de "rabatteur" dans ces agressions présumées.

À la suite de ces nouvelles accusations, Gérard Louvin les a démenties sur son compte Twitter ce mardi 9 février et a déclaré : "Des affabulations encore et encore... C'est indécent pour les vraies victimes et insupportable pour les faux coupables que nous sommes !" Si de nombreux internautes ont apporté leur soutien au couple de producteurs, ils ont également déploré le manque de présomption d'innocence de la part des procureurs. Par ailleurs, Jean-Pierre Foucault a lui aussi réagi sur le réseau social et a tenu à défendre son ami. "Présomption d’innocence s’il-vous-plaît ! Gérard, tu es et resteras mon ami ! N’écoutons pas les faux procureurs minables qui ont un avis sur tout et ne savent rien !" L'enquête, même si les faits semblent être prescrits, est toujours en cours.

N’écoutons pas les faux procureurs minables qui ont un avis sur tout et .. ne savent rien ! https://t.co/8emF1Blnfd — Jean-Pierre Foucault (@Foucault_JP) February 9, 2021

Par Solène Sab