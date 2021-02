Gérard Louvin accusé d'inceste : sa réaction aux nouvelles plaintes

Quatre nouvelles plaintes pour viols et agressions visent Gérard Louvin et son époux Daniel Moyne, rapporte "Le Monde" ce mardi 9 février. Avec la libération de la parole sur l'inceste depuis la sortie du livre de Camille Kouchner, un certain Olivier A. a porté plainte le 8 janvier dernier contre son oncle, le producteur Gérard Louvin et le mari de ce dernier, Daniel Moyne, pour "viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant", "complicité de viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant" et "corruption de mineurs". Désormais, de nouveaux plaignants mettent en cause le couple avec des plaintes déposées "par le biais du même avocat", révèle "Le Monde".

Gérard Louvin dénonce "des affabulations"

D'après les témoignages recueillis par "Le Monde", les récits des victimes présumées suivent un schéma similaire. Un homme, ami du neveu de Gérard Louvin, qui avait été "entendu par la police en juin 2014", aurait "déjà confirmé les accusations d'Olivier A", et affirmé que lui aussi a été victime du couple lorsqu'il était mineur. Au Monde, Daniel Moyne a dénoncé une "cabale" : "Les personnes qui nous accusent ne réalisent pas l’ampleur des dégâts qu’elles sont en train de causer. Leur seul objectif est de ruiner notre réputation en nous imputant des agissements immondes". Tandis que Gérard Louvin a dénoncé "des ragots tout aussi hallucinants que malveillants". Sur Twitter, le producteur a de nouveau réagi à ces nouvelles accusations en déplorant : "Des affabulations encore et encore...C'est indécent pour les vraies victimes et insupportable pour les faux coupables que nous sommes!"

Des affabulations encore et encore...C'est indécent pour les vraies victimes et insupportable pour les faux coupables que nous sommes! — Gérard Louvin (@GLouvin) February 9, 2021

Par Marie Merlet