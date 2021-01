Gérard Louvin accusé d'inceste : ses avocats réagissent dans TPMP

Gérard Louvin est visé depuis quelques heures maintenant par une affaire viol. Le Monde a dévoilé ce lundi 25 janvier le témoignage d'Oliver A., neveu du producteur. En effet, selon les informations du journal, le 8 janvier dernier, il a porté plainte contre son oncle pour "viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant", "complicité de viols sur mineur par ascendant" et "corruption de mineur". Ce dernier dénonce ensuite les viols subis à partir de ses 10 ans par Daniel Moyne jusqu'à ses 14 ans : "dans un premier temps il a été victime de caresses et de masturbations. Puis, il aurait été victime d’abus plus graves puisqu’il affirme avoir été obligé de pratiquer des fellations sur la personne de Daniel Moyne". Le producteur a nié en bloc les faits, déclarant que tout cela n'était qu'une histoire d'argent.

"C'est quand même bizarre"

Ce lundi, les deux avocats de Gérard Louvin et de Daniel Moyne ont été invités sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Maître Christophe Ayela et Céline Bekerman ont tout d'abord assuré que les accusés étaient "bouleversés" avant de rappeler le principe de "prescription d'innocence". Ils ont ensuite dénoncé les différentes incohérences dans le dossier qui confirme la thèse défendue par Gérard Louvin autour de l'argent. "Son neveu est allé le voir à plusieurs reprises ces dernières semaines pour lui demander de l'argent. Il avait besoin d'aide, il lui demandait 700 000 euros, mais Gérard Louvin a refusé, d'un ton très ferme il a déclaré 'je ne céderais pas au chantage'. Nous avons un document qui atteste qu'il a réclamé cette somme. Il savait évidemment qu'avec les temps qui courent, sa parole aurait plus de poids".

Les deux avocats ont ensuite dévoilé que Olivier A. avait déjà porté plainte en 2006 pour des faits similaires sur son fils, classé sans suite, avant de porter plainte à nouveau en 2015, classé sans suite une nouvelle fois. "C'est quand même bizarre, il y a quelque chose de pas clair dans cette histoire. Tout cela devra donc être éclairé dans les semaines à venir car en attendant, c'est leur vie qui va être brisée !"

Maître Christophe Ayela, l'avocat de Gérard Louvin, revient sur les accusations d'inceste dont fait l'objet son client. #TPMP pic.twitter.com/QV6BYePZzD — TPMP (@TPMP) January 25, 2021

Par J.F.